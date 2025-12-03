Il deposito ENI di Calenzano (FI) diventerà una centrale fotovoltaica

La soddisfazione di Giani

A un anno dall’esplosione che causò la morte di 5 persone, il ferimento di altre 30 e ingenti danni, il sito ENI di Calenzano (FI) diventa un hub delle rinnovabili.

Il cambio di destinazione fin da subito fortemente auspicato dalla Regione è stato illustrato oggi nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di Calenzano, cui ha partecipato il Presidente Eugenio Giani insieme al Sindaco Giuseppe Carovani e a Giuseppe Ricci, Direttore della trasformazione industriale di ENI.

Comune, Regione Toscana ed ENI Spa sigleranno un accordo ad hoc per definire il futuro dell’area di via Erbosa. Al posto del deposito sarà realizzata una grande centrale fotovoltaica da 20 MWP, capace di coprire il consumo elettrico di circa 10 mila famiglie.

L’investimento sarà sostenuto interamente da ENI e avrà ricadute economiche positive sulla comunità, con il 5% del valore dell’energia prodotta che sarà ceduto al Comune e la realizzazione di un impianto energetico a disposizione del polo sportivo di Calenzano.

Il Presidente Giani ha sottolineato: