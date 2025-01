‘Il Cuore Inverso’: debutto assoluto al Nuovo Teatro Sancarluccio

Carmen Di Marzo in scena a Napoli il 18 e 19 gennaio

NoMade Film srl presenta ‘Il Cuore Inverso’, un monologo intenso e vibrante di Nando Vitali, interpretato dall’attrice Carmen Di Marzo.

La regia è firmata da Paolo Vanacore, con musiche originali di Alessandro Panatteri, scene curate da Alessandra De Angelis e i costumi realizzati da Red Bodò.

Lo spettacolo andrà in scena il 18 e 19 gennaio 2025 presso il Teatro Sancarluccio di Napoli, segnando il debutto assoluto di questa produzione.

‘Il Cuore Inverso’ è una narrazione potente che intreccia memoria storica e conflitti interiori. La protagonista, Lauretta, una giovane partigiana e madre, si confronta con scelte strazianti che segneranno per sempre la sua esistenza. Attraverso la sua voce, il pubblico viene condotto in un viaggio emozionante tra coraggio, sacrificio e dolore.

Il racconto si snoda tra la vita apparentemente anonima di Lauretta, i rastrellamenti nazisti e la tensione dell’attentato al convoglio tedesco, culminando in un finale struggente e sorprendente.

La performance di Carmen Di Marzo rappresenta il cuore pulsante dello spettacolo. Attrice napoletana, reduce dal successo ottenuto con la serie Rai Mare Fuori 4 e su Sky con Piedone – uno sbirro a Napoli, vanta una carriera artistica di quasi 20 anni tra cinema e teatro. Prossimamente sarà nel cast della fiction Rai Roberta Valente notaio in Sorrento con la regia di Vincenzo Pirozzi.

La Di Marzo, inoltre, è già nota al pubblico per i suoi monologhi di successo, come ‘Rosy D’Altavilla. L’amore oltre il tempo’ e ’14 wo(man)’, che hanno ricevuto ampi consensi di pubblico e critica in tutta Italia.

Con ‘Il Cuore Inverso’, l’attrice conferma la sua straordinaria capacità di portare in scena storie che lasciano il segno.

Paolo Vanacore, regista e autore di lungo corso, ha saputo creare un intreccio teatrale capace di esplorare le complessità dell’animo umano, ponendo domande profonde e universali. La sua regia, unita alle musiche evocative di Alessandro Panatteri, arricchisce ulteriormente l’esperienza scenica.

‘Il Cuore Inverso’ è un evento teatrale unico e indimenticabile, che trasporterà il pubblico nel cuore della resistenza partigiana e nelle scelte impossibili che definiscono il destino di una vita.