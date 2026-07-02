Il cucciolo Charlie salvato dalla Polizia Metropolitana di Napoli

Ieri mattina il cagnolino era stato lasciato in auto sotto al sole, denunciati i proprietari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Boccheggiava, con la lingua da fuori e le piccole zampe che graffiavano invano i vetri dell’abitacolo in cerca di aria.

Il piccolo Charlie, un cucciolo di cane è salvo grazie all’intervento della Polizia Metropolitana di Napoli, allertata da una segnalazione che indicava la presenza di un cucciolo lasciato all’interno di un’autovettura in sosta, esposta alla calura estiva, nella zona ospedaliera di Napoli.

Quando ieri mattina i funzionari e gli agenti del Nucleo Antibracconaggio della Polizia Metropolitana di Napoli, coordinati dalla Comandante Lucia Rea, sono giunti sul posto, hanno accertato che il cagnolino si trovava da tempo all’interno del veicolo, in condizioni tali da rappresentare un grave e imminente pericolo per la sua salute, a causa delle elevate temperature raggiunte nell’abitacolo.

Considerata l’urgenza, gli agenti sono intervenuti tempestivamente riuscendo a mettere in salvo il cucciolo, che è stato immediatamente affidato alle cure dei veterinari dell’ASL Napoli 1 per gli accertamenti sanitari del caso. Charlie, fortunatamente, non ha riportato conseguenze gravi e sta bene, è tornato a scodinzolare e sorridere.

Al termine degli accertamenti, i proprietari del cane sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali previsto e punito dall’art.727 Codice penale.