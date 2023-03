‘Il Crepuscolo dell’umanità’ al Teatro Comunale Leverano (LE)

In scena dal 4 al 5 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Metti insieme tre amici uniti da una passione profonda, quella per il teatro. Metti un’esperienza fatta di palchi calcati per diletto e per lavoro.

Metti, infine, la voglia e la passione di cimentarsi in una drammedia, ed ecco che l’associazione Nati per Caso di Leverano (LE), porta in scena per la prima volta ‘Il Crepuscolo dell’umanità’ opera in atto unico della durata di poco più di un’ora, in cui il protagonista, l’Uomo, attraverso un’indagine introspettiva intraprende un dialogo con quella che per molti è la Coscienza e per altri il Divino.

Appuntamento il 4 e 5 marzo alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Leverano (LE).

La regia è di Graziano Tramacere, leveranese, avvocato ma anche autore, attore, regista e coach teatrale. Con lui gli attori e compagni d’avventura Alessandra Perrone e Mauro Ratta.

Il lavoro è impreziosito dalle magistrali musiche originali composte per l’occasione dal maestro Andrea Neglia.

La trama

Il protagonista, l’Uomo, rivive i momenti salienti che ne hanno caratterizzato l’esistenza sulla Terra. Dal primo assassinio della storia, quello di Caino, alle infinite guerre che si sono succedute nel tempo, per giungere sino ai giorni d’oggi.

Brillante, seriosa, drammatica e infine con una ferma presa di posizione, l’opera rappresenta una catarsi con cui l’essere umano, conscio dei propri errori e delle proprie debolezze, si impegna a ripartire seguendo l’esempio di chi, con sacrificio e dedizione, ha dimostrato che un’esistenza virtuosa sia sempre percorribile.