Il corto ‘Un bacio di troppo’ in alto con le selezioni

L’opera, scritta da Dave Given e diretta da Vincenzo Lamagna, vede nel cast Fernanda Pinto, Gianluca Di Gennaro e Vittorio Nastri

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo un florido percorso festivaliero, ‘Un bacio di troppo’ continua a promuoversi benissimo presentandosi a numerose selezioni cinematografiche.

Al momento conta la partecipazione a ben 36 selezioni nazionali e internazionali, tra cui il Social World, il Napoli Film Festival, Cortisonanti, il Premio Carpine Visciano e il BCT.

Il cortometraggio è nato da un’idea di Dave Given, giovanissimo classe 1984 matematico di giorno, scrittore e sceneggiatore di notte, reso già celebre per le sue pubblicazioni con PAV Edizioni, ‘L’amore è un apostrofo nero tra le parole distinti e distanti’, ‘Parentesi aperta’ e ‘Un cuore nel sogno’.

‘Un bacio di troppo’ è una delicata metafora della vulnerabilità dei sentimenti umani: una storia profonda che nasconde, sotto gli intrecci di gelosia, paranoia e sensualità, un’attenta analisi degli archetipi riscontrabili nella nostra società.

Cura la regia Vincenzo Lamagna, regista e fondatore della NaNo Film, associazione culturale campana, e della suo spin off NaNo Film Production, casa di produzione cinematografica indipendente.

Il cortometraggio gira attorno alle vicende di Ciro, che subito dopo aver spostato Maria scopre che quest’ultima potrebbe essere stata infedele durante l’addio al nubilato. Inizia così a mettere in dubbio le sue scelte di vita e persino la sua identità.

Maria, interpretata da Fernanda Pinto, conosciuta al grande pubblico come protagonista della web factory ‘Casa Surace‘, attualmente promettente attrice partenopea, incarna le convenzioni sociali, quello che la società impone; Ciro, interpretato da Gianluca Di Gennaro, attore napoletano che respira l’aria del palcoscenico sin da bambino, rappresenta la crisi d’identità, il bisogno di crescere avendo il coraggio di lasciarsi alle spalle l’immaturità della giovinezza ed, infine, Fabrizio, a cui dà il volto Vittorio Nastri, giovane attore napoletano, che personifica il sentimento puro e sincero, in grado di scardinare convenzioni e limiti stabiliti.

Di rilievo la vittoria al Sudestival, festival del cinema italiano fondato e diretto da Michele Suma che viene organizzato dall’Associazione culturale ‘Sguardi’ e che fa parte dal 2020 dell’AFIC – Associazione festival italiani di cinema e quella all’Apulia Cinefestival Network – ACN.

Il 26 luglio il corto ha ricevuto anche la menzione d’onore ‘Cinema of the world’.

Gli attori Gianluca di Gennaro e Vittorio Nastri hanno invece vinto, durante la recente rassegna Borgia Film Festival Itinerante i premi come Miglior Attore e Miglior Attore non protagonista.

L’opera ha ottenuto la qualifica di Espressione Originale Italiana dal Ministero della Cultura.

Coronamento di questi enormi successi, ‘Un bacio di troppo’ ritornerà in tour con proiezioni fuori concorso dall’8 agosto al Molise Cinema.

Ad oggi il cortometraggio è stato acquistato da ShortTV, che l’ha distribuito in SVOD su Amazon IT, UK, US ed è attualmente in trattativa per la vendita in Francia.

È stato distribuito anche in televisione sul canale 86 del digitale terrestre, NapoFlix, ed è stato disponibile per un periodo su RaiCinema.

La project manager Gelsomina Prositto sottolinea: