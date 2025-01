‘Il Cortile’ all’Argot Studio

Tra verità e surrealismo la Compagnia Scimone Sframeli in scena a Roma dal 16 al 19 gennaio

Tra verità e surrealismo, tre uomini – bambini in una discarica, con il ritmo di Beckett e l’umanità della Sicilia: la Compagnia Scimone Sframeli in scena con ‘Il Cortile’, Premio Ubu 2004 come miglior testo italiano, all’Argot Studio di Roma, dal 16 al 19 gennaio.

Con Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Gianluca Cesale e la regia di Valerio Binasco, uno spettacolo di grande verità e allo stesso tempo completamente surreale.

I protagonisti vivono fra vecchie motociclette e spazzatura in una discarica degna di qualche desolante suburbio della più povera delle metropoli. Sono tormentati dalla decadenza fisica e affetti da una sorta di malinconia per i tempi migliori.

Viene evocata una quotidianità grottesca ma, a ben vedere, non dissimile dalla realtà, dal degrado e dall’angoscia che ci circondano.

Peppe, Tano e Uno non hanno più la cognizione del tempo, ma ancora tanta voglia di vivere. Sono solo tre uomini – bambini con i loro piccoli gesti, con il bisogno d’ascoltarsi, con il gusto del gioco. Disperati all’apparenza, nel loro cortile nessuno può togliergli il piacere di giocare. Non sappiamo da dove vengono, né quale rapporto li leghi.

Lo spettacolo alterna crudele astrazione e poetico realismo, innesta le domande più aspre del presente nelle piccole ossessioni della quotidianità, con un ritmo comico e una precisione che non lasciano scampo. Il tragico ha anche effetti esilaranti: si ride molto, ma senza mai smettere di pensare.

Per partecipare alle attività culturali di Argot Studio è necessario effettuare il tesseramento su www.teatroargotstudio.com/tesseramento o presso il botteghino prima dello spettacolo.

Per info e prenotazioni chiamare 06-5898111 o scrivere a info@teatroargotstudio.com. Maggiori informazioni su: www.teatroargotstudio.com.

‘Il Cortile’

di Spiro Scimone

con Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Gianluca Cesale

regia Valerio Binasco

una produzione Compagnia Scimone Sframeli

Argot studio

Via Natale Del Grande, 27

00153 Roma

Orario spettacoli

dal giovedì al venerdì ore 20:30

sabato ore 19:30

domenica ore 17:30

Biglietti

15€ intero

tessera associativa 5€