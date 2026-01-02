Il cordoglio di Giani per Massimo Nesti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani afferma:

Massimo Nesti è stato un esponente politico importante per il territorio di Lastra a Signa.

Massimo è stato Consigliere comunale al Comune di Lastra a Signa e, soprattutto, una figura morale per il suo impegno, il suo rigore e la sua grande personalità.

Esprimo le mie condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che nella comunità di Lastra a Signa e in generale della piana fiorentina lo hanno avuto come riferimento per il suo impegno politico, sempre molto rigoroso, attento e integerrimo.

Massimo con la sua forte personalità, ha avuto la capacità di influenzare il mondo progressista nel suo complesso, lui che veniva dal mondo socialista con assoluto rigore.

La comunità di Lastra a Signa perde un validissimo riferimento e io personalmente un grande amico.