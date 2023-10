Il cordoglio di Giani per la scomparsa di Sergio Staino

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ci lascia oggi un grande toscano, Sergio Staino nato a Piancastagnaio, anima di un talento senza pari!

Uomo straordinario, che, con le sue vignette, ci ha coinvolto, divertito e fatto riflettere. <!–

Il babbo di “Bobo”, ex Direttore de l’Unità riferimento insostituibile d’opinione per tutto il mondo progressista. Lascia un grande vuoto nel mondo della satira e in tutti noi.