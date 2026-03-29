Il cordoglio di Giani per la scomparsa di David Riondino

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con la scomparsa di David Riondino la Toscana perde una delle sue voci più originali e rappresentative, un artista capace di raccontare l’identità della nostra terra con intelligenza, ironia e profondità.

Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ricorda Riondino, scomparso all’età di 73 anni.

Giani prosegue:

Nel corso della sua carriera ha saputo attraversare linguaggi diversi, dalla musica al teatro, dalla radio alla televisione, mantenendo sempre un legame autentico con le radici culturali toscane.

La sua capacità di unire tradizione e innovazione, parola e musica, lo ha reso un punto di riferimento per intere generazioni.

Il progetto della ‘Scuola dei Giullari’, che aveva avviato con passione, testimonia il suo impegno verso i giovani e la volontà di trasmettere conoscenza e creatività.

È un’eredità preziosa che la Toscana non disperderà, ma che anzi dovrà continuare a coltivare nel suo nome.