Il cordoglio di Giani per la scomparsa di Aligi Cioni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con la scomparsa di Aligi Cioni se ne va non solo un pezzo di storia del giornalismo toscano ed italiano ma anche un uomo delle istituzioni che per anni ha messo al servizio della Toscana la sua dedizione e la sua competenza nel campo dell’informazione.

Così il Presidente della Regione Eugenio Giani commenta la notizia della scomparsa di Aligi Cioni, già caporedattore dell’ANSA Toscana tra la fine degli anni 80 e il 2000 e portavoce dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana nei primi anni duemila.

Cioni se n’è andato nei giorni scorsi e la notizia della sua dipartita è stata data oggi, 4 aprile, dalla famiglia ad esequie avvenute, come da sua volontà.

Giani aggiunge:

Nei suoi anni di servizio ho avuto la fortuna di poterne apprezzare le doti di giornalista appassionato e dalla professionalità esemplare, che lo hanno reso un punto di riferimento per chiunque seguisse il racconto dell’attualità del nostro territorio, ma anche i valori umani: la gentilezza, la disponibilità e la correttezza che sempre lo hanno contraddistinto.

A lui si deve anche la creazione del Fondo Oriana Fallaci che resterà negli anni a venire un’eredità preziosa, frutto del suo impegno e della sua passione, per la Toscana ed oltre.

Ci mancherà. Alla sua famiglia, la figlia Federica, il figlio Leonardo e la moglie Tiziana, in questo momento doloroso vanno il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza.