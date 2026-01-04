Home Territorio Il cordoglio di Fico per la scomparsa di Francesco Paolo Cavasola

Il cordoglio di Fico per la scomparsa di Francesco Paolo Cavasola

Il Presidente emerito della Corte Costituzionale è morto all'età di 95 anni
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del professore Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte Costituzionale.

Illustre e raffinato giurista, è stato Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli oltre che Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica e dell’Istituto della Enciclopedia italiana Treccani.

Con la sua attività accademica e scientifica, ha contribuito grandemente alla formazione morale e professionale di generazioni di studiosi del diritto.

Ai suoi cari le mie più sincere condoglianze.

