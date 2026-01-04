Il cordoglio di Fico per la scomparsa di Francesco Paolo Cavasola

Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del professore Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte Costituzionale.

Illustre e raffinato giurista, è stato Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli oltre che Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica e dell’Istituto della Enciclopedia italiana Treccani.

Con la sua attività accademica e scientifica, ha contribuito grandemente alla formazione morale e professionale di generazioni di studiosi del diritto.

Ai suoi cari le mie più sincere condoglianze.