Il Consiglio Toscana premia Franco Isola

Fu testimone del ritorno di Trieste all’Italia

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Fu il primo italiano a entrare a Trieste restituita all’Italia, il 26 ottobre del 1954.

Franco Isola, nato a Capannori il 4 giugno 1935 e residente nel Comune di Pescia, allora era l’autiere del colonnello Giovanni Berlettano, Comandante dell’82° Reggimento Fanteria e apriva la colonna che entrava nella città tornata tricolore.

Insignito di molte onorificenze nel corso degli anni, tra cui quella di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica, rilasciata nel 1981 dal Presidente Sandro Pertini e quella nel 1987 di Cavaliere Ufficiale, ricevuta dal Presidente Francesco Cossiga, nel giugno scorso a Pistoia è diventato Commendatore per meriti alla Repubblica Italiana.

Oggi in Consiglio regionale Isola ha ricevuto una targa dalle mani della presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi, del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika e del consigliere Vittorio Salotti, quale:

esempio di vita e di impegno, che continua a ispirare e a motivare le nuove generazioni e per i suoi meriti eccezionali di servizio e dedizione alla comunità.

Bernard Dika ha commentato: