Il Consiglio regionale Lombardia promuove funghi e tartufi

Presentato a Palazzo Pirelli il programma del ‘Festival del fungo e del tartufo lombardo’ che si svolgerà in piazza Città di Lombardia dal 20 al 22 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Protagonisti dei menu di ristoranti e di appuntamenti enogastronomici in tutta la Lombardia, i funghi e i tartufi lombardi sono al centro della prima edizione del ‘Festival del fungo e del tartufo lombardo’ in programma a Milano in piazza Città di Lombardia dal 20 al 22 ottobre.

Funghi e tartufi sono ambasciatori per la promozione di luoghi e prodotti tipici e sono un traino per il turismo e lo sviluppo dei nostri territori.

Lo ha spiegato il Presidente della Commissione speciale ‘Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine’ Giacomo Zamperini che questa mattina, 11 ottobre, a Palazzo Pirelli ha presentato il programma del festival.

Ha sottolineato Giacomo Zamperini:

Abbiamo varietà disponibili in quasi tutte le nostre provincie a cui sono dedicati appuntamenti che spesso fanno record di visitatori ed espositori, grazie al lavoro e all’impegno di tante associazioni locali forti delle loro tradizioni. L’obiettivo di iniziative come questa è valorizzare la filiera e favorire progetti di ricerca e percorsi con le scuole per far conoscere funghi e tartufi, la raccolta in sicurezza e incentivarne il consumo nella ristorazione.

Conoscenza dei funghi dei vari habitat lombardi, prevenzione degli avvelenamenti, raccolta consapevole e rispetto dell’ambiente: sono gli obiettivi del festival.

Nell’occasione il Gruppo Micologico Milanese presenterà una mostra micologica con pannelli esplicativi sul mondo dei funghi, cosa sono, come e dove vivono e come si riproducono e quali sono le diverse varietà. Altri pannelli illustrano i principali funghi velenosi o pericolosi per la salute pubblica, altri ancora sono incentrati sull’educazione all’ambiente e alla raccolta.

Durante la mostra, gli esperti saranno a disposizione dei visitatori per ogni spiegazione o chiarimento sui funghi esposti. Ci sarà anche la possibilità di esporre collezioni micologiche e botaniche private nonché materiale bibliografico.

In Piazza Città di Lombardia saranno presenti una decina di espositori e venditori di funghi e tartufi freschi e secchi e saranno attive due cucine che serviranno piatti a base di funghi e tartufi bianchi e neri lombardi.

L’inaugurazione del ‘Festival del fungo e del tartufo lombardo’ è in programma venerdì 20 ottobre alle ore 16:00.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia Alessandro Beduschi, il Consigliere regionale Michele Schiavi, il Presidente del Gruppo Micologico Milanese Roberto Galli, Andrea Tagliapietra del Gruppo Micologico Milanese e ispettore micologo e Marco Ramunno, General Manager ‘Arte del Vino SRL”’.