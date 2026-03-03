Il Consiglio regionale Lombardia premia lo sport mantovano

Romani ha consegnato un riconoscimento a Paola Goldoni, Chiara Somenzi, Valerio Viapiana e alla Scuola di ballo “My Way”

Atleti mantovani protagonisti a Palazzo Pirelli: Paola Goldoni, Chiara Somenzi, Valerio Viapiana, e gli allievi della Scuola di ballo “My Way Danze” sono stati premiati questo pomeriggio dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e dal Consigliere Segretario Alessandra Cappellari.

Il Presidente Romani ha sottolineato:

Oggi abbiamo consegnato un riconoscimento del Consiglio regionale ad atleti che hanno ottenuto risultati sportivi straordinari in diverse discipline e, soprattutto, hanno saputo essere un punto di riferimento per un intero territorio grazie al coinvolgimento delle famiglie, al confronto con loro e alla condivisione degli obiettivi. Solo creando un’alleanza formativa nel modo dello sport giovanile, infatti, possiamo migliorare il dialogo tra società sportive e famiglie È un percorso non facile, ma necessario che ha preziosi ‘alleati’, come le Federazioni, il CONI Lombardia e il CIP Lombardia. Una collaborazione che ha già solide basi, come dimostrano i risultati ottenuti da questi atleti, ma che, ne sono certo, può costruire nuovi e stimolanti percorsi di sviluppo. Questa è la ricetta del successo dello sport lombardo, come dimostrano anche le Olimpiadi di Milano Cortina. Un successo che è nei numeri: il 40% del medagliere olimpico italiano lombardo. Risultati che, ne sono certo, sapranno ripetere anche i nostri atleti paralimpici alle Paralimpiadi che inizieranno venerdì e a cui non faremo mancare il nostro sostegno e il nostro tifo.

Paola Goldoni, di Mantova, è pluricampionessa italiana di duathlon, winter triathlon, cross triathlon e triathlon lungo. Nel 2004 ha vinto il suo primo campionato italiano di duathlon, una specialità che unisce corsa e ciclismo.

Nel 2015 è arrivato il titolo nel cross triathlon, attività di resistenza nella quale l’atleta copre una prova di nuoto, una di ciclismo con la mountain bike e una di corsa, mentre il 2019 è stato l’anno delle sfide invernali, quando ha dominato sia nel winter triathlon, articolato su tre prove di corsa, mountain bike e sci di fondo, sia nel triathlon lungo che coinvolge nuoto, ciclismo e corsa su distanze più lunghe rispetto a quelle del triathlon olimpico.

La nuotatrice Chiara Somenzi, 18 anni, di Rivalta sul Mincio, lo scorso novembre ha conquistato due medaglie alle Summer Deaflympics di Tokyo, le Olimpiadi per non udenti: un bronzo nella 4×100 e un oro nella 4×200 stile libero.

I titoli olimpici sono arrivati dopo le quattro medaglie conquistate ai Campionati Italiani di nuoto FSSI, Federazione Sport Sordi Italia, che si sono svolti la scorsa estate a Pesaro, oro nei 50 e nei 100 dorso, bronzo nei 200 e argento nei 100 stile libero.

Valerio Viapiana, di Mantova, nel 2025 a Valencia ha vinto il FIA Karting Shootout, categoria OK Junior, ideato dalla FIA, Fédération Internationale de l’Automobile, per mettere alla prova i giovani talenti del motorsport.

Valerio Viapiana si è guadagnato il posto al FIA Karting Shootout dopo essere arrivato secondo nel FIA Karting World Championship 2025. Il kartista, classe 2012, quest’anno ha vinto il titolo provinciale targato Aci.

La scuola “My Way Danze”, attiva da più di dieci anni a Piubega, nel novembre 2025 a Schladming, Austria, con Valter Rossi e Mara Lorenzon, ha ottenuto la vittoria al Campionato del Mondo Over 70 Open Standard di danza sportiva che consiste in cinque balli: valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox e quickstep.

Per Valter Rossi e Mara Lorenzon, allenati dei Maestri Elia Bandera e Renata Rodella, campioni del mondo Master3, è il secondo titolo mondiale consecutivo.

Il Consigliere Segretario Alessandra Cappellari, Lega, che ha promosso l’iniziativa, ha evidenziato:

I risultati ottenuti da Paola Goldoni, Chiara Somenzi, Valerio Viapiana, e dagli allievi della Scuola di ballo “My Way” sono il punto di arrivo di un percorso che racconta la tenacia, la determinazione e la forza mentale di atleti che, pur nella diversità delle loro discipline, si sono preparati con costanza e impegno per arrivare pronti ai loro appuntamenti sportivi. Con i loro risultati e la loro storia, sono diventati un punto di riferimento importante per i loro rispettivi movimenti sportivi e per l’intero territorio mantovano e un esempio in grado di dare un contributo determinate alla crescita e allo sviluppo delle nostre comunità, soprattutto dei più giovani.

Federico Romani e Alessandra Cappellari hanno consegnato a Paola Goldoni, Chiara Somenzi, Valerio Viapiana e alla Scuola di ballo “My Way” la medaglia ufficiale del Consiglio regionale.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche i Consiglieri regionali Paola Bulbarelli, Fratelli d’Italia, e Marco Carra (PD.