Il Consiglio regionale Lombardia premia la Pallamano Cassano Magnago

Romani ha consegnato un riconoscimento alla società varesina per i risultati ottenuti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione: il Consiglio regionale ha premiato la Pallamano Cassano Magnago (VA) per il suo primo titolo, ma anche per uno straordinario percorso sportivo iniziato oltre cinquant’anni fa, nel 1974.

Questo pomeriggio il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e la Consigliera regionale varesina Romana Dell’Erba, Fratelli d’Italia, hanno consegnato la medaglia di Varese in bronzo al Presidente della Pallamano Cassano Magnago Renato Zanovello.

Il Presidente Romani ha sottolineato:

Dopo oltre mezzo secolo di attività oggi la Pallamano Cassano non è solo una squadra competitiva, ma anche un movimento in grande crescita con un’attenzione particolare al settore giovanile, l’incubatore dei futuri campioni. La conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione è il risultato di una programmazione sportiva attenta, di una struttura societaria consolidata, di un settore giovanile forte e numeroso e di un pubblico appassionato. È grazie a questo mix che la Pallamano Cassano è tornata nella massima serie del campionato, dimostrando di essere diventata un punto di riferimento sportivo e sociale importante per l’intero territorio.

Fondata nel 1974 la Pallamano a Cassano ottiene la prima storica promozione in Serie A avviene nel 1977/78. Nel 1996, dopo essere stata rifondata, la società riparte dalla Serie C e ritorna nella massima serie nella stagione 2012/13.

Negli stessi anni nasce anche una squadra femminile che, a seguito di fusioni societarie, inizia un percorso che la porterà a conquistare undici titoli Italiani Seniores.

Nella stagione 2024/25 il Cassano Magnago HC ha vinto il suo primo titolo seniores conquistando la Coppa Italia nelle Final Eight di Riccione lo scorso 2 marzo.

Nella stagione successiva, 2025/26, viene creata una nuova società, la Handball Cassano Magnago SSD che acquisisce il titolo seniores, mentre il Cassano Magnago HC continua a occuparsi del settore giovanile che ha ottenuto un totale di 28 scudetti dal 1978 ad oggi.

La Consigliera regionale Romana Dell’Erba ha posto l’attenzione sull’importanza della

partnership pubblico – privato per la realizzazione del nuovo Centro Tecnico federale della pallamano a Cassano Magnago, infrastruttura strategica per il territorio che potrà innescare un meccanismo di economia virtuosa.

Il nuovo un nuovo Centro Tecnico federale, il Campus Handball Academy, finanziato con fondi del PNRR per circa 3,6 milioni di euro in collaborazione con FIGH, Federazione Italiana Giuoco Handball, e l’Amministrazione comunale di Cassano Magnano, sarà ospitato negli spazi rinnovati del PalaTacca, casa della squadra cassanese, e diventerà un punto di riferimento per la pallamano lombarda e italiana.

Il progetto prevede la costruzione di un’infrastruttura sportiva innovativa con un’attenzione particolare all’inclusione, allo sport accessibile, in risposta alle istanze provenienti dal mondo associativo locale legato anche alla disabilità, e alla sostenibilità attraverso l’utilizzo di tecniche di costruzione a basso impatto – materiali riciclati, riduzione dei consumi idrici e termici – e con l’impiego di fonti energetiche rinnovabili – impianto fotovoltaico in copertura e sistemi di climatizzazione a pompa di calore.

L’Assessore alla Cultura Francesca Caruso ha sottolineato l’importanza dello sport come

antidoto contro il disagio giovanile.

Presenti alla premiazione anche il Sindaco Cassano Magnago Pietro Ottaviani, il Vice Sindaco di Cassano Magnago Luisa Savogin, l’Assessore ai Lavori pubblici Cassano Magnago Rocco Dabraio, l’Assessore ai Servizi Sociali Anna Lodrini e alcuni atleti della squadra femminile e maschile della Pallamano Cassano Magnago.