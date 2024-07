Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta del Comune di Napoli ha approvato un atto d’indirizzo per l’adozione del salario minimo: per concorrere alle gare d’appalto col Comune e con le sue partecipate le aziende dovranno garantire l’applicazione dei contratti collettivi ed assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico non inferiore a 9 euro all’ora.