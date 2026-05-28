Il Comune deve garantire strisce blu ma anche aree parcheggio gratuito

Equilibrio tra interesse pubblico e diritto dei cittadini

La diffusione dei parcheggi a pagamento nelle città italiane ha progressivamente trasformato la gestione della sosta in uno strumento centrale di governo della mobilità urbana.

Ma fino a che punto i Comuni possono estendere le cosiddette strisce blu? E, soprattutto, esiste un obbligo di prevedere parcheggi gratuiti?

La risposta, chiarita da normativa e giurisprudenza consolidata, è netta: il Comune non può istituire parcheggi a pagamento senza garantire, nella stessa zona, adeguate aree di sosta libera, salvo specifiche eccezioni.

Il quadro normativo: l’art. 7 del Codice della strada

Il punto di riferimento è l’art. 7, comma 8, del Codice della strada, che impone un vincolo preciso all’azione amministrativa.

Quando il Comune istituisce aree di sosta a pagamento, sia in gestione diretta sia tramite concessione, deve riservare “una adeguata area destinata a parcheggio” senza dispositivi di controllo della durata della sosta.

La norma, tuttavia, non introduce criteri numerici rigidi: non esiste alcuna proporzione legale tra strisce blu e strisce bianche. Ciò che il legislatore richiede è un equilibrio sostanziale, valutato caso per caso.

Sono previste deroghe in presenza di particolari esigenze urbanistiche e di traffico, come nelle:

• aree pedonali;

• zone a traffico limitato;

• zone di particolare rilevanza urbanistica, ad esempio centri storici.

In tali contesti, l’assenza di parcheggi gratuiti può essere legittima, purché adeguatamente motivata.

La svolta della Cassazione: multe nulle senza parcheggi gratuiti

Il principio è stato affermato in modo chiaro dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 9 gennaio 2007, n. 116.

La Corte ha stabilito che: è nullo il verbale di accertamento per sosta in area a pagamento se nella zona non sono presenti parcheggi gratuiti.

Nel caso esaminato, il Giudice di Pace aveva annullato una serie di sanzioni elevate dal Comune di Quartu Sant’Elena proprio per la mancanza di aree di sosta libera.

Le Sezioni Unite hanno confermato tale impostazione, chiarendo che non si tratta di sindacare la discrezionalità amministrativa, ma di rilevare un vizio di legittimità: la violazione dell’obbligo imposto dall’art. 7 C.d.S..

La conseguenza è rilevante: l’intero sistema dei parcheggi può risultare illegittimo, con effetti diretti sulla validità delle sanzioni.

Un principio consolidato nella giurisprudenza

L’orientamento della Cassazione è stato ribadito da successive pronunce:

• Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio 2007, n. 1607, ha confermato che l’istituzione di parcheggi a pagamento è subordinata alla presenza di aree gratuite nelle vicinanze;

• Cass. civ., Sez. Unite, n. 116/2007, richiamata e confermata, ha ribadito la possibilità di annullamento delle sanzioni in assenza di parcheggi liberi.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nello stesso senso:

• il Consiglio di Stato ha affermato che il Comune mantiene discrezionalità, ma deve garantire un equilibrio tra sosta gratuita e a pagamento;

• il TAR Lazio ha ritenuto illegittime le delibere che prevedono solo strisce blu in assenza di adeguata motivazione;

• il TAR Lombardia ha precisato che il requisito dell’adeguatezza deve essere concreto e verificabile, non meramente formale.

Il falso mito della proporzione “una ogni quattro”

Nel dibattito pubblico è spesso richiamata la regola secondo cui dovrebbe esserci “una striscia bianca ogni quattro blu”. Si tratta, però, di un falso giuridico.

Né il Codice della strada né la giurisprudenza prevedono criteri matematici. Il parametro legale resta quello, più elastico ma anche più esigente, dell’adeguatezza dell’offerta di parcheggi gratuiti.

Questo implica una valutazione concreta:

• della densità urbana;

• del traffico;

• delle esigenze dei residenti;

• della presenza di alternative.

Implicazioni pratiche per cittadini e amministrazioni

Per i Comuni, la disciplina comporta un obbligo preciso:

non è possibile utilizzare i parcheggi a pagamento come strumento esclusivo di regolazione della sosta senza prevedere alternative gratuite, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.

Per i cittadini, invece, si apre uno spazio di tutela significativo. In presenza di:

• assenza di parcheggi gratuiti;

• mancanza di una valida delibera derogatoria;

• carenza di motivazione urbanistica;

• la sanzione può essere impugnata con buone probabilità di successo.

Conclusione

Il sistema delle strisce blu è pienamente legittimo, ma non può tradursi in un monopolio della sosta a pagamento. La legge e la giurisprudenza tracciano un confine chiaro: alla tariffazione deve sempre affiancarsi una reale possibilità di parcheggio gratuito.

Non si tratta di una questione di proporzioni numeriche, ma di equilibrio tra interesse pubblico alla regolazione del traffico e diritto dei cittadini a una mobilità non interamente subordinata al pagamento.