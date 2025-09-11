Il Commissario Kubilius a Roma per colloqui su spazio e difesa

Ruolo centrale dell’Italia nelle ambizioni europee in ambito di difesa e spazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.

Il Commissario per la Difesa e lo spazio, Andrius Kubilius, è oggi a Roma per riunioni ministeriali e per partecipare agli Stati Generali Difesa, Spazio e Cybersecurity, organizzati dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea e ospitati dall’Agenzia spaziale europea, ESA, presso la sua sede ESRIN.

La visita sottolinea il ruolo centrale dell’Italia nelle ambizioni europee in ambito di difesa e spazio.

In occasione degli Stati Generali Difesa, Spazio e Cybersecurity, il Commissario Kubilius pronuncerà un intervento di apertura sulle sfide cui deve far fronte l’industria europea e sulla necessità di una più stretta cooperazione transfrontaliera per rafforzare la resilienza, l’innovazione e la competitività.

Il Commissario avrà inoltre uno scambio di opinioni con membri del Parlamento e rappresentanti dell’industria.

Durante gli incontri con Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del made in Italy, e Guido Crosetto, Ministro della Difesa, discuterà di come approfondire la cooperazione tra UE e Italia nel settore spaziale ed esplorerà potenziali sinergie con la difesa, l’innovazione industriale e il sostegno all’Ucraina.

Questa missione arriva in un momento cruciale, in cui l’Europa aumenta la spesa per la difesa, promuove gli investimenti in tecnologie e sistemi spaziali nuovi e stabilisce partenariati transatlantici e internazionali più forti.