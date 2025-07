Il Comitato ‘Famiglie sospese’ ricevuto a Palazzo Pirelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Ci impegniamo come Consiglio e come Commissione a scrivere a tutte le Istituzioni che possono portare contributi e offrire garanzie ai creditori, come ad esempio Finlombarda.

Sospendere le rate dei mutui verrebbe incontro alle famiglie che oggi stanno pagando per una casa in cui non possono entrare, a causa delle vicende giudiziarie in corso.