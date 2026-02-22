Il Comitato Campano vince il Criterium Interappenninico 2026

Vinte 14 medaglie con una rappresentativa di 66 atleti nella tre giorni di gare a Campo Felice e Ovindoli riservate agli under 16

Riceviamo e pubblichiamo.

La squadra del Comitato Campania-Puglia ha vinto il Criterium Interappenninico riservato alle categorie Ragazzi e Allievi, dai 12 ai 16 anni, che è si è appena concluso, dopo tre giorni di gare a Campo Felice e Ovindoli (AQ) conquistando ben 14 medaglie.

Nella prima giornata il nostro comitato ne ha vinte ben cinque: tre nella categoria Allievi conquistando l’intero podio nella gara di SuperG con Simone Di Florio dello sci club Aremogna, Giovanni Rossiello in seconda posizione e Matteo Bevilacqua in terza, entrambi del SAI e, nella classifica femminile, si è aggiudicata l’argento Laura Grande Giacomelli del SAI.

I ‘agazzi, impegnati nello slalom, hanno vinto una medaglia d’oro con Ginevra di Pasquale del 3000 ski race.

Bis nella seconda giornata di gare con ancora cinque medaglie nello slalom disputato da entrambe le categorie.

Tra gli Allievi Anny Troiano dello sci club Posillipo e Matteo Bevilacqua del SAI hanno vinto l’oro e Laura Grande Giacomelli del SAI Napoli ha conquistato un altro argento.

Nella categoria Ragazzi, un argento è andato a Ginevra di Pasquale del 3000 e un bronzo a Pasquale Greco dello sci club Napoli.

L’unico oro della terza giornata di gare se l’è aggiudicato Ginevra Di Pasquale del 3000 ski race vincendo il SuperG mentre Beatrice Torino del SAI ha conquistato una medaglia di bronzo.

Due medaglie di bronzo sono state conquistate nella categoria allievi, impegnati nel gigante con Matteo Bevilacqua del SAI, ogni giorno sul podio, e Anny Troiano dello sci club Posillipo

Ginevra Di Pasquale, nella categoria Ragazzi femminile, e Laura Grande Giacomelli e Matteo Bevilacqua negli Allievi, hanno vinto anche la combinata, sommando i risultati delle tre gare.

Il Comitato Campano ha partecipato al Criterium Interappenninico con una squadra di 66 atleti che si sono confrontati con tutti i comitati delle regioni dell’Appennino.

Il Presidente del CAM-PUG Antonio Barulli ha dichiarato: