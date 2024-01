‘Il Circoletto’ al Teatro Eduardo De Filippo

In scena il 14 gennaio ad Arzano (NA) nell’ambito della rassegna ‘Teatro in Famiglia’

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), per la rassegna Teatro ‘Teatro in Famiglia’, domenica 14 gennaio, alle ore 18:00, la Baracca dei Buffoni e Morks divertirà il pubblico con ‘Il Circoletto’, uno spettacolo laboratorio di circo teatro, scritto e diretto da Orazio De Rosa.

I giovani spettatori, oltre ad assistere alla performance, useranno attrezzi tipici dello spettacolo di circo, come palline, clave, trampoli.

Verranno presentate le diverse discipline del circo e i rispettivi oggetti per far conoscere, scoprire e sperimentare e sviluppare le abilità e la coordinazione.

Lo spettacolo è adattato a qualsiasi fascia d’età.

Il Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, ospita la seconda edizione di Teatro In Famiglia, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa, che proseguirà fino al 17 marzo, vede la direzione artistica a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

‘Teatro in Famiglia’ è una rassegna teatrale concepita per far condividere e godere del teatro all’intera famiglia. Il teatro è un luogo di condivisione e di scoperta, un percorso di crescita socio – culturale da intraprendere con i propri cari divertendosi.

La rassegna comprende spettacoli di prosa che narrano storie avvincenti ed entusiasmanti e spettacoli musicali interattivi.

Gli spettacoli prevedono un biglietto a 5 euro per gli adulti e a 8 euro per i più piccoli. È possibile effettuare l’acquisto sia online che presso il botteghino del teatro.

Teatro Eduardo De Filippo

Via G. Verdi 25- 37 Arzano (NA)

Info e prenotazioni:

331-3398551

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/

Per l’acquisto online:

https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo