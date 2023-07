‘Il Cielo di Bacoli 2023’: V serata

In programma il 7 luglio nella nella Biblioteca Comunale di Bacoli (NA)

Per il ciclo di incontri di divulgazione scientifica ‘Il Cielo di Bacoli 2023’, venerdì 7 luglio 2023 ore 20:00 nella Biblioteca Comunale ‘Plinio il Vecchio’ – Villa Cerillo, in via Cerillo 56, a Bacoli (NA), il prof. Massimo Della Valle, già Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e accademico dei Lincei, terrà una conversazione su ‘Supernaovae e buchi neri: le fabbriche della luce’.

Per l’occasione sarà esposta la mostra della Sezione Astrofotografia dell’UAN ‘Il Cielo possibile’ e, meteo permettendo, saranno eseguite osservazioni al telescopio.

Ai partecipanti l’UAN offrirà una carta del cielo di luglio e una cartolina con la foto delle galassie M81 e M82 riprese da un Socio dell’UAN.

Poiché i posti in Biblioteca sono limitati, è obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 5 luglio da effettuarsi all’indirizzo info@unioneastrofilinapoletani.it; le richieste dopo questa data non saranno accettate. indicando il numero di persone per le quali si chiede la prenotazione.

Programma completo