Il Centro Studi Ginnastica Artistica si distingue al Fidda Cup di Malta

Il grande salto: le ginnaste partenopee conquistano Malta

Riceviamo e pubblichiamo.

Napoli ha fatto sentire la sua voce sul palcoscenico internazionale della ginnastica artistica.

Dal 1° al 3 maggio 2026, dodici atlete del Centro Studi Ginnastica Artistica hanno disputato la Fidda Cup a Malta, competizione internazionale ospitata presso il Malta Marsa Complex, che ogni anno richiama squadre da tutta Europa e dal Nordafrica.

Un esordio internazionale che ha consegnato alla storia del club medaglie, primi posti e prestazioni di altissimo livello.

Non era una vetrina qualunque. Negli anni la Fidda Cup ha visto sfidarsi nazionali e club di Italia, Turchia, Spagna, Algeria e Malta.

Livelli tecnici elevati, giudici internazionali, pressione vera. Esattamente il tipo di banco di prova che il Centro Studi cercava – e che le atlete partenopee hanno superato con autorità.

Una vittoria costruita dal 2018 a questa parte dalle due fondatrici e allenatrici, le sorelle Dalila e Sabrina Bianco – ex ginnaste, oggi tecniche e giudici di competizioni nazionali.

Sotto la loro guida, la scuola ha collezionato risultati a livello regionale e nazionale. La trasferta maltese è stato il passo successivo, quello più atteso: e non ha deluso.

La stella di Malta: Maria Agizza

Se c’è un nome che brillerà a lungo nei ricordi di questa spedizione, è quello di Maria Agizza. Nella categoria LA anno 2016, la giovane atleta partenopea ha dominato in modo assoluto: prima classificata nell’All-Round con un punteggio di 72.475, ha conquistato il gradino più alto del podio in tutte e quattro le specialità – volteggio, parallele, trave e corpo libero.

Una prestazione completa, pulita, senza margini per le avversarie. La compagna di categoria Greta Sirico ha completato un’ottima prova chiudendo seconda nell’All-Round, mentre Greta Sacco si è distinta con il secondo posto al corpo libero e Marta Filosa ha conquistato il quinto alla trave.

Le altre categorie: un trionfo collettivo

Nella categoria LA anno 2015, Vittoria Vollaro ha centrato il primo posto al volteggio e il terzo nell’All-Round, affiancata da Greta Santonicola, terza al corpo libero e quinta nella classifica generale.

Nella categoria LC, Claudia Liberti ha conquistato il titolo All-Round con un punteggio di 67.550, distaccando di 1.10 la più immediata rivale maltese — un margine netto, figlio di una gara solida e precisa. Chiara Aruta ha dominato alla trave, mentre Samira Prospero Rega ha vinto il corpo libero e si è piazzata seconda nell’All-Round.

Nella categoria LC3, Ludovica Fico ha trionfato nella classifica All-Round, Alessia Tommaselli ha chiuso terza e Jennifer Capasso ha conquistato il secondo posto alla trave.

Dodici atlete partenopee, un palmares internazionale costruito in tre giorni. Il Centro Studi Ginnastica Artistica ha scritto una pagina nuova della sua storia – e lo ha fatto sul gradino più alto del podio. Il grande salto è riuscito: adesso si guarda già al prossimo.