Il Centro PIME in festa: 91° ‘Congressino Missionario’

Il 17 e 18 settembre a Milano, alla presenza del Cardinal Matteo Zuppi, un ricco calendario di appuntamenti tra missione, cultura, solidarietà e laboratori per bambini

Sarà il Card. Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza episcopale italiana e Arcivescovo di Bologna, a celebrare il 18 settembre alle ore 10:30 la Santa Messa della novantunesima edizione del ‘Congressino Missionario’ presso il Centro PIME di via Monte Rosa a Milano.

Una festa che coniuga missione, cultura, solidarietà, laboratori per bambini, presenza di giovani, concerti ed eventi per salutare i missionari in partenza che riceveranno il crocifisso proprio durante la celebrazione domenicale.

Quest’anno il PIME celebra anche importanti anniversari: 50 anni di presenza in Thailandia, 150 della rivista Mondo e Missione, 170 anni dalla prima spedizione missionaria in Papua Nuova Guinea.

Tutte occasioni che animano il palinsesto della due giorni che alterna concerti, cene di solidarietà, pranzo comunitario, testimonianze dei giovani tornati dalle esperienze estive in missione, visite guidate alle mostre, al Museo Popoli e Culture, estrazione della Lotteria PIME, cabaret, stand solidali e laboratori per bambini.

La festa è anche una occasione di far conoscere alla città il progetto ‘Sale della Terra’ con il quale il PIME offre sostegno alle persone in difficoltà nella periferia di Bangkok, aiuta i migranti di Chiang Rai, città al confine tra Thailandia, Laos e Myanmar, in cerca di una vita migliore e garantisce ai bambini del Nord della Thailandia, grazie all’ostello del Centro Cattolico di Ngao, la possibilità di frequentare la scuola regolarmente.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Programma

Sabato 17 settembre

dalle 15:00: stand di realtà missionarie e solidali, laboratori per bambini, letture animate in Biblioteca PIME

16:00 ‘Come cane e gatto’ | Spettacolo teatrale per bambini

dalle 18:00: concerto della Scuola di musica Cluster e cena di solidarietà

Domenica 18 settembre

10:30 Messa con consegna del crocifisso ai missionari partenti, presieduta dal Card. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e Arcivescovo di Bologna

11:30 presentazione delle mostre sui 150 anni di Mondo e Missione e sui 170 anni del PIME

12:30 – 14:00 pranzo

dalle 13:00: laboratori per bambini

14:00 ‘Come cane e gatto’ | Spettacolo per bambini

15:00 animazione e testimonianze missionarie durante la presentazione dei Cammini per i giovani. Accompagnamento musicale con ‘I meridiana’

16:00 Open day dell’Accademia Senza Frontiere

17:00 estrazione Lotteria Pime

17:30 ‘La terra del riso’ | Spettacolo di Cabaret sulla Thailandia con Michele Diegoli

Maggiori informazioni su www.centropime.org.