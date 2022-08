Il Centro Ester ufficializza la collaborazione con il Venezia Calcio

Riceviamo e pubblichiamo.

Centro Ester e Venezia ufficializzano l’accordo di collaborazione.

La soddisfazione per questa sinergia traspare dalle parole del Direttore della società di Barra Salvio Russo che presenta i dettagli:

Siamo diventati il riferimento da Napoli in giù per la società lagunare che quest’anno è impegnata nel campionato di serie B. Saremo impegnati in un servizio di scouting.

Metteremo su una rete che monitorerà raduni, convegni, campi estivi ed eventi cercando giovani da mettere alla prova sui campi del Centro Ester.