Il Cardinale Battaglia in visita all’AOU Vanvitelli

Vicinanza a pazienti e operatori in vista della Giornata Mondiale del Malato

Riceviamo e pubblichiamo.

S.E. il Cardinale Don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli, questa mattina ha visitato il Padiglione 17 di via F. Pansini dell’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘Luigi Vanvitelli’.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento alla XXXIV Giornata Mondiale del Malato, in programma il prossimo 11 febbraio, ed è stata ispirata al tema ‘La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro’.

La visita, durata quasi due ore, ha interessato tutti i reparti del DAI Chirurgico ad Alta Specialità, e nel percorso il Cardinale è stato accompagnato dal Direttore Generale della AOU Vanvitelli Dott. Mario Iervolino e dal Direttore del DAI Prof. Ludovico Docimo, con i quali si è anche intrattenuto per breve scambio di opinioni.

La presenza del Cardinale ha rappresentato un segno concreto di vicinanza alle persone fragili e ai malati, oltre che un riconoscimento del lavoro quotidiano svolto dal personale sanitario.

Un gesto di ascolto, conforto e umanità che ha rafforzato il valore della cura intesa non solo come atto clinico, ma come relazione e attenzione alla persona nella sua interezza.