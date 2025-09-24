Il Capability Festival 2025 indaga il malessere dei ragazzi

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

È stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la quarta edizione del Capability Festival, rassegna del Comune di Napoli sulle disabilità, raccontate attraverso spettacoli, musica, proiezioni, incontri.

Si svolgerà dal 15 al 19 ottobre e sarà concentrato sul tema della fragilità psicologica e del disagio psichico degli adolescenti.

Fra gli appuntamenti in programma, Lorenzo Tosa, Sophie Bertocchi e Matteo Grimaldi dialogheranno con gli studenti di alcune scuole cittadine; la compagnia lirica Filrò eseguirà la ‘Cavalleria rusticana’ di Mascagni coi pazienti del Santa Maria del Pozzo Hospital; il coreografo Antonio Iavarone dirigerà la performance di danza ‘La follia’.

All’Academy Astra ci sarà la proiezione del film ‘Ugualmente diversi’, mentre al San Ferdinando Davide Iodice porta in scena il suo toccante lavoro su Pinocchio.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, in alcuni casi con prenotazione obbligatoria.

Il programma completo è su www.comune.napoli.it.