‘Il canto delle Muse’ all’Ecoteatro

In scena a Milano il 28 febbraio

Sabato 28 febbraio alle ore 20:00, all’Ecoteatro di Milano, via Fezzan 11, va in scena ‘Il canto delle Muse’, con la regia di Elena Gigliucci.

Uno spettacolo che intreccia parola, danza e visione in un’esperienza immersiva e profondamente contemporanea.

Le Muse emergono dal tempo e dal mito per raccontare la trasformazione, l’amore e la forza creatrice che abita l’umano.

Siamo tutti metamorfosi:

foglie di un passato che respira,

onde di una forma che ritorna.

La voce di Dania Cericola accompagna lo spettatore conducendolo attraverso immagini e suggestioni.

In scena, la danza intensa di Ákos Barát e delle danzatrici di Motus Vitae Company danno corpo a figure archetipiche che emergono dalla memoria e dal sogno, trasformando il mito in gesto vivo.

E nel gesto, nel suono, nel respiro,

l’antico si rinnova

Ancora. Per sempre.

Uno spettacolo che dialoga con il presente attraverso linguaggi antichi, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza sensibile e profonda, dove il movimento diventa canto e il mito si fa contemporaneo.

EcoTeatro di Milano

Via Fezzan 11

20146 Milano

Tel. 02-82773651

Biglietti: a partire € 22.00 euro

Biglietti disponibili in teatro oppure su Vivaticket link diretto:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-canto-delle-muse/295033

La biglietteria è aperta nei seguenti giorni e orari:

da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 e a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo, domenica solo in caso di spettacolo a partire da un’ora prima.