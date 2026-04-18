Il cammino nel Tempio

Ci sono momenti in cui ti volti e non riconosci più la distanza percorsa.

Ti sembra ieri che varcavi quella soglia per la prima volta, un po’ tremante, un po’ curiosa, il cuore gonfio di domande che non sapevi ancora formulare.

Ricordo ogni dettaglio di quel giorno: l’odore del legno, la luce bassa, il silenzio che sembrava diverso da tutti gli altri silenzi. Un silenzio che aspettava qualcosa da me.

Poi alzi gli occhi e sono passati uno, dieci, venti, quaranta anni. E ti chiedi: quando è successo?

Tempus fugit. Il tempo fugge.

Ma non è fuggito invano.

Ogni anno trascorso in Loggia ha lasciato qualcosa di sé. Non sempre qualcosa di bello, va detto.

Ci sono stati periodi in cui frequentavo il Tempio con quella frenesia di chi ha trovato finalmente casa, ogni settimana, ogni cerimonia, ogni catena d’unione vissuta come se fosse l’ultima.

Arrivavo prima degli altri, me ne andavo dopo. Avevo quella fame tipica di chi ha appena capito che esiste un livello più profondo delle cose e vuole scavarci dentro senza sosta.

E poi ci sono stati altri periodi in cui solo il pensiero di tornare mi pesava. Non so spiegarlo con precisione e ho smesso di provarci. Forse l’energia non era la mia, forse ero io che non ero me stessa.

Il Tempio era lì, come sempre, paziente e immobile. Ero io a essere altrove. In quei momenti mi sono allontanata, a volte per settimane, a volte per mesi. Senza drammi, senza grandi dichiarazioni. Semplicemente, non riuscivo a entrare. La soglia era la stessa, ma io non ero pronta ad attraversarla.

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. I tempi cambiano, e noi cambiamo con essi.

In quegli anni ho vissuto tutto quello che si può vivere. Ho trovato l’amore, Mi sono sposata, al mio matrimonio c’erano i miei ‘Fratelli e le mie Sorelle’.

Ho avuto una figlia, a cui ho letto di Hiram parlato di energia e di Massoni. Ho fatto carriera, l’ho vista modificarsi, l’ho ricostruita e, in almeno uno di quei momenti difficili, al mio fianco c’era un Massone che capiva senza che io dovessi spiegare nulla.

Non servivano le parole. Bastava la presenza.

Perché dentro certi legami c’è una fiducia che si costruisce lentamente, rituale dopo rituale. E poi un giorno ti accorgi che quella persona la conosci davvero, non il nome o il ruolo, ma l’anima.

La vita profana e quella iniziatica non si separano mai davvero: si intrecciano, si confondono, diventano un’unica trama che non riesci più a distinguere filo per filo.

Ho anche cambiato Obbedienza, Ordine, Federazione. Ho fatto giri, come si dice, in lungo e in largo, ho cercato, mi sono persa un po’, mi sono ritrovata ancora.

Ho incontrato nuovi Fratelli, nuove Sorelle, modi diversi di stare insieme intorno agli stessi simboli. Ho visto riti diversi, linguaggi diversi per dire le stesse cose.

E, ogni volta, sotto tutto, ritrovavo qualcosa di identico: quella sensazione che il Tempio porta con sé, quella vibrazione sottile che sale dal pavimento e ti attraversa, che non si spiega ma si riconosce subito. Come il profumo di casa dopo un lungo viaggio.

C’è stato anche un nuovo amore, arrivato quando non lo cercavo più, perchè la vita non segue mai il copione che le scrivi. E anche quello ha avuto il sapore delle cose che nascono lente, radicate, costruite su qualcosa di più solido della fortuna o della casualità.

Amor vincit omnia. L’amore vince su tutto.

Lo dice Virgilio, lo conferma chi ha vissuto abbastanza da vederlo succedere davvero.

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Dante lo scrisse per il viaggio nell’oltremondo, ma io lo sento mio anche per questo cammino esoterico.

C’è un punto in cui smetti di correre e cominci a guardare. Non indietro con rimpianto, non avanti con ansia. Solo intorno, con quella calma nuova che arriva quando hai smesso di dimostrare qualcosa.

E, guardando, capisci che la Massoneria non ti ha mai abbandonata. Nemmeno quando tu avevi quasi abbandonato lei.

Semper fidelis. Sempre fedele.

Lei lo è stata più di quanto io abbia saputo esserlo.

Nel bene e nel male, nelle stagioni luminose e in quelle opache, c’era sempre un posto dove tornare. Una soglia che aspettava.

Fratelli e Sorelle che, anche dopo anni di silenzio, ti accoglievano senza fare domande, come se il tempo non fosse mai passato, o meglio, come se il tempo là dentro funzionasse diversamente.

E, forse, è proprio così. Forse, il Tempio esiste in un suo tempo parallelo, dove le assenze non pesano e i ritorni non hanno bisogno di giustificazioni.

Perché il tempo del Tempio non è il tempo degli orologi. È un altro tempo.

Quello in cui il “prima” e il “dopo” non contano quanto il durante, durante la catena d’unione, durante il rito, durante quel silenzio collettivo in cui sembra che tutto si fermi e solo l’essenziale respiri.

Seneca scriveva:

Nusquam est qui ubique est. Chi è ovunque non è da nessuna parte.

E io, in quei momenti dentro il Tempio, sono sempre stata esattamente dove dovevo essere. Da nessun’altra parte. Solo lì.

Ho visto Fratelli andarsene per sempre, prima del tempo che avrebbero meritato. Ho stretto mani che non stringerò più. Ho pensato a loro durante certi riti e ho sentito che erano ancora nella catena, invisibili, ma presenti.

Forse è questa la verità più grande che la Massoneria mi ha insegnato: che certe presenze non finiscono davvero. Si trasformano!

Quando sarà il momento di deporre questa veste di carne, non avrò paura.

Post mortem vita est. Dopo la morte, la vita continua.

Ne sono convinta non per fede cieca, ma per qualcosa che ho toccato in quei momenti di grazia dentro il Tempio. Quell’energia che circola tra le mani nella catena, quella luce che sento quando mi siedo al mio posto tra le colonne: è la stessa che, ne sono certa, esiste anche oltre.

Il Grande Architetto dell’Universo ci ha guidate in vita, non mi sembra il tipo da smettere dopo.

Saremo energia pura. Come l’Araba Fenice, quell’antico simbolo che attraversa le tradizioni esoteriche di ogni tempo e di ogni luogo, non moriamo davvero: ci trasformiamo.

Il fuoco non ci distrugge, ci distilla. Brucia ciò che era inutile e restituisce ciò che era eterno. La stessa energia di cui ci siamo nutrite per decenni, ogni volta che abbiamo messo piede in quel luogo, non svanisce: si eleva, cambia forma, torna alla Fonte da cui era venuta.

Lux in tenebris lucet. La luce splende nelle tenebre.

Splende anche dopo quarant’anni. Splende anche nelle notti in cui non la vedi, nelle stagioni in cui non la cerchi, nei periodi in cui hai smesso di credere di meritarla.

Splende, e basta. Come la Massoneria: sempre lì, anche quando non ci stai guardando. Forse è questo il suo segreto più semplice, e più grande.

Non è un luogo.

Non è un rito.

Non è nemmeno un insieme di persone, per quanto care.

È qualcosa che, una volta entrata dentro di te, non se ne va più.

Scritto da chi porta il grembiule da più anni di quanti voglia ammettere, e ne è ancora, inspiegabilmente, grata.