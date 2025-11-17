‘Il calcio non è uno sport da ragazze’, corto contro gli stereotipi

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

‘Marta vuole giocare’ è il cortometraggio che questa mattina ha inaugurato al teatro Trianon un incontro del progetto ‘Coscienza Comune’, iniziativa del Comune di Napoli contro gli stereotipi di genere rivolta ai ragazzi delle scuole medie.

Premiato al festival di Giffoni, il corto racconta in modo chiaro e diretto la forza prevaricante dei pregiudizi che possono limitare o rendere infelice la crescita degli adolescenti.

Il progetto ‘Coscienza Comune’, giunto alla terza edizione, invita gli studenti e le studentesse a progettare iniziative artistiche e performative sugli stereotipi di genere. Lo scorso anno 810 adolescenti hanno preso parte al progetto.