‘Il bullismo non va in vacanza’, successo del convegno ad Oratino (CB)

Coinvolti Corecom, OdG Molise, Ordine Psicologi, USR, Comune, Regione e associazioni culturali

Riceviamo e pubblichiamo.

Oratino (CB) in tutta la sua straordinaria bellezza ha ospitato ieri sera la 2a tappa del progetto ‘Il bullismo non va in vacanza 2024’.

Accolti con grande affetto e calore dal Sindaco Loredana Latessa e dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante.

È stata una serata bellissima ed interessante, all’insegna della riflessione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, del revenge porn, con grande partecipazione della comunità dove non sono mancate le emozioni, grazie anche alle note della cantante Cristiana Antoniani.

A relazionare, Raffaella Petti dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise – Referente del Bullismo e Cyberbullismo, Antonella Petrella, Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise, Giovanni Mancinone, Scrittore e Giornalista, Valeria Ferra, Dirigente Scolastica CPIA Campobasso, Vincenzo Cimino, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise e Corecom Molise.

A moderare, il Presidente dell’associazione Stop bullismo, Fabio Iannucci, ispiratore dell’iniziativa da ben 2 anni, che farà tappe in diversi centri del Molise e della provincia di Caserta.

Il messaggio resta sempre quello dello studio, analisi e prevenzione del fenomeno, ma soprattutto la denuncia. Senza la quale è difficile affrontare la problematica che ha portato divisioni, lacerazioni e persino casi di suicidio specie tra i giovani.