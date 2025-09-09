‘Il buco dell’Aux’ al Teatro Cometa Off

In sena a Roma dal 16 al 17 settembre

Dal 16 al 17 settembre 2025 debutta a Roma, al Teatro Cometa Off, ‘Il buco dell’Aux’, spettacolo teatrale scritto da Edoardo Trotta, Manuel Ficini ed Erich Lopes, da un’idea di Iacopo Bertoni.

Il progetto si avvale della consulenza drammaturgica di Gabriele Di Luca, autore, regista e interprete tra i più riconoscibili della scena nazionale contemporanea – fondatore della compagnia Carrozzeria Orfeo – e della consulenza registica di Silvio Peroni, figura di rilievo del teatro italiano, con produzioni ospitate nei più importanti teatri e festival nazionali.

A volte non serve un tetto per sentirsi a casa: basta un palchetto con microfono e un sogno da salvare prima che la realtà bussi alla porta. La paura di perderli entrambi diventa l’unico modo per non perdersi.

Tre ragazzi si aggrappano al sogno di dar voce a chi non ne ha mentre tutto attorno sembra remare loro contro: affitto alle stelle, amicizie in bilico e un mondo che si è dimenticato di loro. Forse, a volte, basta attaccare un cavo al buco dell’aux, prendere in mano un microfono e fare un po’ di casino.

La produzione è realizzata nell’ambito del Labor Work Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini con il sostegno di DiSCo Lazio e Regione Lazio.

Sinossi

Tutti hanno bisogno di un sogno. C’è chi ce l’ha, chi lo cerca, chi se lo costruisce da zero partendo da uno schifoso garage polveroso. Ma che succede quando questo sogno rischia di sparire a due passi dalla sua realizzazione? Si riesce a reagire? Quanto si è disposti a combattere per esso?

Questo è quello che succede a Maic, Pino e Bruno. Tre ragazzi con un’idea geniale: trasformare il vecchio garage dove sono cresciuti, pieno di polvere e ricordi, in un luogo di sfogo, dove tutti possano dire quello che pensano senza giudizi. Sarà diverso dal solito locale: un luogo di autenticità, ascolto e condivisione. Un rifugio per chi ha bisogno di essere visto e ascoltato.

Tutto questo finché il mondo dal quale volevano tanto farsi ascoltare si mette in mezzo. Il proprietario decide di alzare l’affitto con una cifra improponibile per tre ventenni che hanno già investito tutto. Sembra che il sogno sia perduto, ma i tre decideranno di lottare per salvare il loro rifugio, la loro casa, affrontando una realtà che li ha sempre voluti in silenzio.

Maic ha il sogno che il garage diventi in un vero e proprio luogo di successo per dimostrare a se stesso che può farcela da solo. Bruno vive di stenti con un lavoro sottopagato che odia ed usa il garage per trovare conforto. Pino sembra incapace di creare rapporti reali, al di fuori dei suoi due migliori amici, e pensa che il garage possa aiutare lui e altri come lui.

I personaggi si ritroveranno non solo a lottare per salvare la loro ‘casa’, ma a valutare come ricostruirsi al di fuori di essa, capendo che ci vuole più coraggio ad andarsene che a restare e lottare per un sogno a cui tengono, ma a cui forse il mondo non è ancora pronto.