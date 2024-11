Il batterista Ramon Montagner a Napoli per una masterclass esclusiva

Il musicista, in Campania per le registrazioni del nuovo album del Cappuccio Collective Smooth, è considerato uno dei più grandi batteristi sudamericani e internazionali

Ramon Montagner è considerato uno dei più straordinari batteristi dell’America Latina e uno dei musicisti più creativi del Brasile.

Noto per il suo approccio eclettico alla musica strumentale, Montagner è tra i più apprezzati strumentisti del mondo e sarà protagonista di una masterclass esclusiva a Napoli, in programma per martedì 19 novembre 2024 negli spazi del TP Studio, in via del Parco Comola Ricci, 141.

Ramon Montagner sarà in Campania per le registrazioni del nuovo album del Cappuccio Collective Smooth, progetto musicale guidato dal chitarrista e compositore Mimmo Cappuccio.

Montagner ha iniziato a suonare da professionista all’età di 12 anni e la sua carriera ultraventennale è caratterizzata da una continua ricerca sonora e da decine di sperimentazioni artistiche.

Tra il 1992 e il 2006, ha affiancato il cantautore Johnny Alf e ha collaborato con il batterista Alexandre Cunha al progetto ‘Brazilian Duet – Ultrapassando Limites’.

Il suo primo album da solista, ‘Boyya’, è uscito nel 2000 e ha visto la partecipazione di artisti come Hermeto Paschoal e Sizão Machado.

Montagner ha continuato a pubblicare album, tra cui ‘Sambasó’ nel 2006, e ha condotto workshop dedicati alla musica brasiliana in diverse città del mondo, consolidando la sua reputazione internazionale.

Da sempre dedica grande spazio alla didattica – tra libri e corsi online sulla tecnica ritmica – continuando a insegnare e suonare in Brasile e all’estero.

La masterclass di Ramon Montagner del 19 novembre 2024 prevede lezioni individuali, 80 euro a partecipante, o lezioni per uditori, 50 euro a partecipante: sarà possibile prenotare la propria lezione contattando il numero 349-6060260