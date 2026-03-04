Il 61° CAM. Giani: ‘Uno strumento di documentazione culturale’

A Palazzo Strozzi Sacrati la presentazione del Catalogo dell’Arte Moderna

Approfondimenti, dossier e un repertorio di oltre 1100 artisti selezionati fra i maestri del Novecento compongono la 61ª edizione del CAM, il Catalogo dell’Arte Moderna edito da Cairo Mondadori, presentato ieri a Palazzo Strozzi Sacrati da Massimo Pujia, responsabile commerciale del Catalogo, Lia Bronzi, critica letteraria e d’arte, Daniela Pronestì, storica dell’Arte e dal responsabile editoriale della pubblicazione Carlo Motta, con l’intervento del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Nelle parole del Presidente Giani:

La Regione è consapevole dell’importanza culturale dell’ambiente creativo e di tutto il movimento che anima il collezionismo d’arte, che da secoli è parte integrante dell’identità fiorentina e toscana. Una comunità di professionisti ed operatori che restituisce del senso della modernità e della vitalità che oggi anima l’arte contemporanea, quella dei nostri giorni ma anche quella che interessa e coinvolge l’arte moderna, dall’inizio del novecento ad oggi. Il CAM è da anni un riferimento dal punto di vista editoriale per saperne di più e documentarsi sulle tendenze culturali, leggere profili sintetici che denotano l’identità dei singoli artisti e aggiornarsi su quanto di nuovo il settore esprime in un formato librario tradizionale che mantiene nel tempo tutta la sua attualità ed autorevolezza.

La nuova edizione il Catalogo, curato dalla storica dell’arte Elena Pontiggia, arriva nelle librerie con numeri da record e formati video dedicati agli artisti, con interviste realizzate direttamente negli atelier e contenuti multimediali che raccontano il processo creativo delle singole opere e riferimenti per contattare direttamente artisti e galleristi ed altre informazioni utili che integrano il consueto spazio dedicato alle valutazioni critiche e di mercato.

Daniela Pronestì spiega:

Il CAM si presenta da solo, con i suoi 61 anni di storia e testimonia quanto sia vitale e vivace il tessuto artistico del nostro Paese. Spesso la creatività contemporanea italiana offre di sé all’estero un’immagine sbiadita che non riesce a raccontare la sua pluralità, la varietà di esperienze, la molteplicità di pratiche artistiche. Il CAM ha il merito di cercare di colmare questo vuoto di narrazione e documentazione.

Carlo Motta conclude:

Il compito del CAM è proprio quello di fotografare il panorama artistico contemporaneo e contribuire alla sua miglior conoscenza in un mercato internazionale che oggi non ha più il suo baricentro in Italia e in Europa, ma negli Stati Uniti ed è dipendente da un sistema economico-finanziario che è anche emanazione di sistemi tecnologici e digitali particolarmente efficaci.

Le 1088 pagine che compongono la 61ª edizione del CAM, corredate da oltre 2700 illustrazioni a colori, si apre quest’anno con una serie di approfondimenti tematici dedicati ai 200 anni dalla nascita di Giovanni Fattori, un’analisi sulla scultura dalle avanguardie del Novecento a oggi ed un focus sulla fotografia di viaggio, il naturalismo moderno, le Accademie di Belle Arti e la Scuola Mosaicisti del Friuli, con uno spazio dedicato agli Archivi e il Giubileo nell’arte.

Nella prima sezione del Catalogo trovano invece spazio i Maestri Storici, con una selezione che comprende, fra gli altri, Carrà, De Chirico, Morandi e Sironi.

La seconda sezione raccoglie le schede di pittori, scultori, fotografi, digital artist e performer, con informazioni su attività espositive, battute d’asta, valutazioni di mercato e note critiche. Completano il Catalogo approfondimenti e inserti speciali, con la presentazione dei 40 finalisti del Premio Arte 2025.