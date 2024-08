Il 31 agosto 2024 è ‘Alba alla Reggia di Caserta’

Il Parco reale e il Giardino Inglese aprono alle 5 del mattino. I biglietti già disponibili su TicketOne e in sede

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Reggia di Caserta.

Il 31 agosto è ‘Alba alla Reggia’. Il Museo del Ministero della Cultura aprirà eccezionalmente le sue porte dalle 5 del mattino per condividere con i visitatori la magia del Parco reale e del Giardino Inglese alla luce dell’alba.

Dopo il gradimento riscontrato lo scorso anno, la Reggia di Caserta invita nuovamente il pubblico all’ascolto, per vivere il Museo verde nella quiete e frescura delle prime ore del mattino.

Occasione per assistere al risveglio della natura. Lontani i rumori e i ritmi frenetici del quotidiano, il Parco reale sarà il polmone verde che accoglie e attenua stress e tensioni.

L’esperienza sarà resa ancora più suggestiva dalle performance di narrazione e musica di Progetto Sonora. Alle 7:00, nel Bosco vecchio all’esterno della Castelluccia, si ripercorreranno le origini del Parco reale e del Bosco vecchio.

Il Sonora Wind Trio, con Antonio Puzone al clarinetto, Simona Amazio al corno, Alfonso Valletta al fagotto e la voce narrante di Massimiliano Foà, proporrà il racconto su composizioni di B. Henrique Crusell.

Alle 8:00, al Giardino Inglese, sulle musiche di Florian Leopold Gassmann, si rievocherà l’origine dello scrigno verde della Reggia di Caserta, oasi di pace e biodiversità.

Alle 5:30 aprirà la caffetteria del Museo nel Cannocchiale e alle 6:30 la terrazza posta in prossimità della Fontana di Diana e Atteone. Una ghiotta colazione, con caffè e dolce a soli 2 euro fino alle ore 9:00, renderà il risveglio ancora più piacevole.

Gli Appartamenti reali apriranno come di consueto alle 8:30.

‘Alba alla Reggia’ è un’occasione anche per il territorio e per le strutture ricettive per promuovere la permanenza in città. La Reggia di Caserta, istituto al servizio della comunità e del suo sviluppo, invita gli operatori del settore a essere parte attiva di una sinergia che possa beneficiare delle iniziative del Museo.

I visitatori possono acquistare il biglietto ‘Alba alla Reggia di Caserta’ su TicketOne oppure in sede. È possibile scegliere il biglietto ‘Solo Parco’ al costo di 9 euro, oppure il biglietto ‘Intero Parco + Appartamenti’ a 18 euro, l’accesso agli Appartamenti reali non sarà possibile prima delle 8:30. Ridotti e gratuità come per legge. Nel costo del biglietto non è inclusa la colazione.

I biglietti sono già in vendita da oggi, 12 agosto. Gli abbonati ReggiaCard 2024 entrano gratis.

Si informa che fino alle 8:30 sarà aperto il solo ingresso di piazza Carlo di Borbone, chiuso quello di corso Giannone, e che fino a tale orario non sarà possibile accedere con le biciclette. Non saranno attivi i servizi navetta, golf car e noleggio bici.

Nel silenzio delle prime ore del giorno, fino alle 8:30, il Parco reale sarà percorribile solo a piedi.