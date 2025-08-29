Il 27 settembre a Firenze il Disability Pride Toscana 2025

In memoria di Nevio Minici

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si svolgerà sabato 27 settembre a Firenze il primo Disability Pride della Toscana, manifestazione che punta a sensibilizzare e creare una nuova consapevolezza sulla disabilità.

Un evento che dal 2015 ha avuto luogo in diverse città italiane, Roma, Milano, Taranto, Bologna, Palermo ad esempio, e ha l’obiettivo di promuovere un nuovo modo di vedere e vivere tutto quanto coinvolga la sfera della disabilità, con un focus particolare sui temi dell’accessibilità, delle pari opportunità, dell’inclusione.

Quest’anno per la prima volta approda nel capoluogo toscano, concretizzando anche un impegno che si è assunto il Consiglio comunale di Palazzo Vecchio approvando all’unanimità una mozione.

La manifestazione inizierà alle 9:30 al Palazzo degli Affari in piazza Adua 1 con un convegno dedicato ai temi dell’accessibilità e dell’integrazione, in cui interverranno giornalisti, come Saverio Tommasi, le professoresse universitarie Lucia Sarti della Unisi e Maria Paola Monaco della Unifi, che ci parleranno di accessibilità e diritti allo studio per tutti, il dottor Fabio Martini che ci racconterà la sua esperienza con la creazione della Rete Welcome a Firenze, solo per citare alcuni fra i relatori.

A seguire, nel pomeriggio, un corteo dalle 15:00 che partirà da Santa Maria Novella e si snoderà per le vie del centro storico.

Alle 17:45, per concludere la giornata, uno spettacolo di danza ancora presso il Palazzo degli Affari.

L’evento è coordinato dalla Rete Uniti non Ultimi, ha il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana.

Ulteriori dettagli sul programma e sul percorso del corteo verranno comunicati nelle prossime settimane.