Il 27 dicembre 2023 riapre la Faentina

Mercoledì 27 dicembre: è questo l’atteso giorno di riapertura della linea Faentina nella tratta da Marradi e Faenza. È stata Rete ferroviaria italiana a dare l’annuncio con l’Assessore regionale Baccelli e alla presenza degli amministratori locali.

Grazie a un sistema di allertamento dei fenomeni franosi messo appositamente a punto da Rfi e dal Consiglio nazionale delle ricerche, la linea, chiusa da maggio scorso per le forti precipitazioni che avevano riguardato soprattutto il tratto romagnolo, potrà ripartire.

Commenta il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani:

È un’ottima notizia prima della fine dell’anno i nostri pendolari potranno tornare a utilizzare il treno.

E questo grazie alla messa a punto di una tecnologia avanzata che permetterà di prevedere potenziali frane, garantendo la pronta interruzione del servizio in caso di potenziali rischi; sarà così possibile viaggiare in sicurezza, nonostante la persistenza delle criticità legate alle frane, oltre 200, che hanno interessato quest’area in Emilia.