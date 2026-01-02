Il 2026 della Stazione dell’Arte di Ulassai (NU)

Il 2026 segnerà un passaggio fondamentale nella storia del museo che celebra il ventennale dalla sua apertura con un programma articolato di mostre, progetti e iniziative culturali

Il 2025 è stato un anno intenso e di grande soddisfazione per la Stazione dell’Arte.

Sono stati realizzati diversi progetti espositivi con uno sguardo rivolto agli artisti della Sardegna, attraverso le mostre di Carolina Melis, Fabio Frau e il progetto di residenze artistiche ‘Mondo Incandescente’ con Roberto Ciredz, Carol Rollo, La Fille Bertha e SKAN: progetti espositivi che hanno intrecciato le opere di artisti contemporanei con la collezione permanente di Maria Lai.

A questi si è affiancata la grande mostra internazionale ‘Miró incontra Maria Lai’, che ha segnato un momento di particolare rilievo per il museo, registrando oltre 12 mila presenze.

Parallelamente, sono stati valorizzati nuovi nuclei della collezione di Maria Lai grazie a un rinnovato allestimento della Stazione dell’Arte e del museo CaMuC, nel centro del paese.

Non sono mancate le attività educative: laboratori artistici, progetti con le scuole, concerti e collaborazioni con realtà culturali come Cada Die Teatro per il Festival dei Tacchi e il progetto internazionale di residenze artistiche Legarti.

Venti anni della Stazione dell’Arte 2006 – 2026

Il 2026 sarà un anno particolarmente significativo, ricorre infatti il ventennale dell’apertura della Stazione dell’Arte.

Marco Peri, Direttore della Stazione dell’Arte:

Quest’anniversario coincide per me con l’inizio dell’incarico di Direttore del museo, che intendo vivere come un’occasione per rafforzarne il ruolo di presidio culturale dedicato alla valorizzazione dell’eredità artistica di Maria Lai e, secondo le sue intenzioni, come centro attivo di ricerca, promozione e sperimentazione dei linguaggi dell’arte contemporanea. Per me la parola Direttore non ha a che fare con le gerarchie, ma con l’idea di “direzione” intesa come percorso condiviso. Questo cammino inizia rileggendo con gioia i venti anni di vita di un’istituzione culturale che è cresciuta fino a diventare una meta riconosciuta per il territorio della Sardegna, con una significativa proiezione nazionale e internazionale. Abbiamo inoltre la fortuna di continuare questo percorso con lo stesso Sindaco che ha fortemente voluto la nascita del museo e che, insieme all’artista, gli ha dato forma e sostanza. Celebrare vent’anni significa quindi guardare al cammino compiuto, ma anche iniziare a immaginare il futuro.

Un futuro che poggia su basi solide grazie alla continuità del personale del museo, che negli anni ha garantito competenza, cura e visione. È il prezioso lavoro quotidiano dello staff, svolto con dedizione e professionalità, a rendere possibile questo percorso: un lavoro di accoglienza del pubblico, che ogni giorno viene accompagnato in un’esperienza di scoperta e conoscenza attraverso l’arte.

Lo sguardo del museo si apre in più direzioni, a partire dal territorio e dalla comunità che lo accoglie. Un’attenzione particolare è rivolta alle scuole e alle nuove generazioni, attraverso percorsi dedicati e proposte pensate su misura.

Nell’ultimo anno, tutte le bambine e i bambini delle scuole di Ulassai hanno abitato gli spazi del museo, visitato le mostre e preso parte a laboratori artistici e creativi.

Nel 2026 si intende proseguire e rafforzare questo impegno, coinvolgendo in modo prioritario le scuole e le comunità più prossime, intese come l’intera provincia e l’intera regione.

L’ambizione è quella di essere un faro culturale per la Sardegna, senza alcuna presunzione ma con la consapevolezza che la forza simbolica di Maria Lai, l’eredità artistica custodita dal museo rendono possibile un percorso di crescita culturale condivisa, che parte dalla prossimità e guarda al futuro.

Accanto a questo radicamento, resta centrale l’apertura verso una dimensione nazionale e internazionale. Si intende intrecciare la storia di Maria Lai e di Ulassai con altri contesti, promuovendo l’artista attraverso giornate di studio e mostre anche fuori del nostro museo. Sostenere la sua figura altrove significa, inevitabilmente, riportare nuova luce anche su Ulassai e sulla Stazione dell’Arte.

I vent’anni della Stazione dell’Arte non saranno celebrati attraverso un’unica iniziativa, ma mediante una costellazione di appuntamenti culturali diffusi, pensati per pubblici diversi: studiosi che raggiungeranno Ulassai per approfondire l’opera di Maria Lai, il pubblico di prossimità, le scuole, i viaggiatori e i turisti, ma anche quelle persone che, per abitudine o timore, non varcano ancora la soglia di un museo.

Il futuro della Stazione dell’Arte passa anche attraverso il Museo CaMuC, spazio moderno e funzionale che, accanto alla sede storica e suggestiva della Stazione, permette di offrire uno sguardo più ampio sulla collezione permanente, valorizzando la straordinaria eredità di circa 150 opere donate da Maria Lai e ci consente di sviluppare progetti espositivi temporanei – come quelli che hanno caratterizzato il 2025 – e di attivare ambienti polifunzionali destinati a residenze artistiche, laboratori, conferenze, proiezioni, concerti e incontri culturali.

Il museo ha senso quando è vivo, aperto e capace di coinvolgere. Seguendo la lezione di Maria Lai, vogliamo continuare a costruire una Stazione dell’Arte che metta le persone al centro, che sia un presidio culturale accogliente e profondamente radicato nel territorio.

In questa direzione si muove il 2026: un museo che si prende cura delle nuove generazioni, che accoglie il pubblico di prossimità e i viaggiatori che arrivano a Ulassai, e che sappia essere, semplicemente e profondamente, uno spazio aperto e accogliente per tutte le persone.

Il programma espositivo del 2026

L’anno si apre con la mostra internazionale ‘Il respiro di un viaggio’. Per la prima volta a Ulassai, le opere di Maria Lai e Albrecht Dürer si incontrano in un dialogo inedito.

Un viaggio fisico delle opere che diventa, al tempo stesso, un viaggio nel tempo, nei temi e nelle differenti sensibilità espressive. Un avvicinarsi a distanza, che mette in relazione due modi profondamente diversi di costruire l’immagine.

Maria Lai lavora per sottrazione, evocazione, sintesi. Dürer, attraverso il linguaggio del segno inciso, forza la materia per costruire il dettaglio, la figura, l’espressione.

Per entrambi, tuttavia, il segno e il gesto sono strumenti capaci di suggerire un mondo più ampio: spazi infiniti e silenzi in cui l’essere umano e i suoi paesaggi si incontrano nella dimensione del viaggio. La mostra sarà visitabile fino al 15 marzo 2026.

Biennale

Dal 21 marzo inaugura la seconda edizione del Festival Biennale dell’Arte Contemporanea dedicato a Maria Lai. Dopo la prima edizione del 2024, intitolata ‘Memoria e Destino’, la Biennale torna ponendo l’accento sulla scena artistica regionale, con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni di artisti e di rafforzare le connessioni tra arte, pubblico e territorio.

Il tema dell’edizione 2026, ‘La lettura dell’opera d’arte’, sarà sviluppato sotto la Direzione artistica di Gianni Murtas, con il supporto di tre curatori ospiti: Giannella Demuro, Ivo Serafino Fenu e Francesca Sassu.

Nel corso della Biennale saranno realizzati progetti site specific negli spazi museali e nel contesto territoriale di Ulassai. La Stazione dell’Arte e il Museo CaMuC accoglieranno, in questa seconda edizione, alcune tra le realtà più attive della Sardegna impegnate nella promozione dell’arte contemporanea: Organica, Molineddu e Noce Fresca.

Il museo si configura così come una piattaforma di incontro e confronto, in cui esperienze, visioni e pratiche curatoriali differenti dialogano a partire da un comune radicamento nell’isola e nelle sue comunità creative.

La Direzione artistica curerà inoltre un intervento in dialogo con la collezione permanente di Maria Lai, intrecciando relazioni inedite tra la sua opera e le ricerche artistiche contemporanee.

Parallelamente, i tre curatori ospiti saranno chiamati a sviluppare progetti espositivi coerenti con la poetica e le intenzioni degli spazi culturali di provenienza, traducendoli in esperienze capaci di risuonare con il contesto di Ulassai.

L’obiettivo della seconda Biennale di Ulassai è attivare una rete di relazioni tra artisti, curatori e spazi indipendenti che condividono l’impegno di ridefinire il ruolo dell’arte come strumento di partecipazione culturale e crescita collettiva.

Forum Connessioni

Durante la Biennale, per due giornate, Ulassai diventerà il centro di un confronto aperto tra professionisti del settore e portatori di interesse provenienti da Università, Accademie di Belle Arti, Fondazioni, Musei e Gallerie, insieme ad artisti e operatori culturali.

Il Forum offrirà un’occasione di dialogo e scambio sul sistema dell’arte contemporanea in Sardegna, con l’obiettivo di individuare strategie comuni e prospettive future. Attraverso tavoli tematici, incontri e momenti di networking, si lavorerà alla costruzione di sinergie durature, capaci di rafforzare la scena artistica regionale e consolidare il ruolo di Ulassai come catalizzatore culturale.

Il programma della Biennale si completa con la realizzazione di un catalogo bilingue e con una serie di eventi collaterali, tra presentazioni pubbliche e incontri di approfondimento.

Estate 2026: una grande mostra internazionale

Durante l’estate è prevista una grande mostra internazionale, uno dei momenti centrali dell’intera programmazione del 2026. Il progetto – che sarà annunciato nei prossimi mesi – porterà a Ulassai artisti e opere di rilievo internazionale, mettendo in dialogo la scena contemporanea globale con il contesto culturale e paesaggistico del territorio.

Un’esposizione pensata per rafforzare ulteriormente la proiezione internazionale della Stazione dell’Arte, mantenendo saldo il legame con l’identità del museo e con l’eredità artistica di Maria Lai.

Sostegno e finanziamenti

La programmazione dei musei di Ulassai è promossa dal Comune di Ulassai e finanziata dall’Unione europea attraverso NextGenerationEU, nell’ambito del PNRR | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicato alla rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi.