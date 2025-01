Il 2025 si apre al Savoia con concerto del duo Pratola – Marcone

L’esibizione è in programma l’11 gennaio a Campobasso

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 2025 si apre con il concerto di Tommaso Pratola al flauto ed Emanuela Marcone al pianoforte, in programma sabato 11 gennaio alle 18:30 al Teatro Savoia di Campobasso.

Il duo eseguirà musiche di Donizetti, ‘Concertino in do maggiore’, Debussy, ‘Chansons de Bilitis’, Sciarrino, ‘Canzona di ringraziamento per flauto solo’, Schubert, ‘Introduzione e variazione op. 160 D802 sul tema di Lied ‘Trockne Blumen” e Jolivet’, ‘Chant de Linos’.

Poco prima dell’appuntamento in programma nella stagione concertistica, organizzata dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, si svolgerà l’Open Concert Spazio Giovani del trio di chitarre con gli allievi del Liceo Statale Musicale Galanti di Campobasso: Pietro Ferretti, Alessia Di Criscio e Luca Cassetta.

Biografie

Tommaso Pratola

Ha studiato con Paolo Rossi, con il quale si è diplomato presso il Conservatorio ‘Casella’ dell’Aquila. Ha proseguito gli studi alla ‘Haute Ecole de Musique de Genève’ con Jacques Zoon e alla ‘Hochschule fur Musik Hanns Eisler’, Berlino, con Silvia Careddu e Matthieu Gauci-Ancelin.

Dal 2021 è Primo Flauto della ‘Staatsorchester Rheinische Philarmonie’ a Koblenz, Germania, ruolo che ha ricoperto anche nella ‘Latvian National Symphony Orchestra’, LNSO, con la quale si è esibito da solista e registrato diversi CD pubblicati da ‘ONDINE’.

Già Primo flauto della ‘European Union Youth Orchestra’ ha maturato esperienze musicali importanti, partecipando in festival internazionali, come il ‘Bayreuth Young Artist Festival’, il ‘Pacific Music Festival’ in Giappone e il ‘Zermatt Music Festival’ sotto la direzione di famosi direttori come Vladimir Ashkenazy, Marin Alsop, Valery Gergiev, Vasily Petrenko, Krzysztof Urbanski, Lahav Shani.

In queste occasioni ha avuto l’opportunità di collaborare a stretto contatto con musicisti di fama internazionale come Rien de Reede, Andreas Blau, Alexander Bader, Noah Bendix-Balgley, Denis Bouriakov, Christina Fassbender, Dominik Wollenweber e molti altri.

Sempre in qualità di Primo Flauto ha suonato al Teatro Petruzzelli di Bari, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e con la ‘Human Rights Orchestra’ sotto la direzione di Alessio Allegrini nella ‘Victoria Hall’ di Genève e al ‘KKL’ di Lucerna.

Si è distinto come solista in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Tra i più significativi: il ‘Premio Speciale Tomasi headjoint’ al ’15th George Dima International Flute Competition’, il ‘Premio Nazionale delle Arti’, il ‘Premio Speciale per la migliore interpretazione di un brano di musica contemporanea’ all’The Aeolus International Competition for Wind Instruments 2021′, Düsseldorf.

Nel 2010 è stato vincitore di una delle tre borse di studio del concorso ‘Società Umanitaria’ di Milano che gli ha permesso di essere invitato a tenere recital solistici negli Istituti Italiani di Cultura di Lussemburgo, Vilnius, Bucarest, Budapest, Varsavia, Colonia.

Ha frequentato numerose masterclass, tra le più significative con Giampaolo Pretto, William Bennet, Emily Beynon, Andrea Lieberknecht ed Emmanuel Pahud al ‘Domaine Forget Masterclasses’ in Canada dove ha ricevuto la borsa di studio ‘Alain Marion’ come ‘miglior flautista’.

Emanuela Marcone

Emanuela Marcone si diploma al Conservatorio ‘Claudio Monteverdi’ di Bolzano con il massimo dei voti sotto la guida di Lucia Passaglia. Sin da giovanissima si è distinta in vari concorsi pianistici, tra cui: Concorso ‘F. Liszt’, 1° Premio, Concorso ‘Città di Treviso’, 3° Premio, Concorso di Esecuzione Musicale Caltanissetta, 1° Premio.

Si è esibita per importanti Associazioni Musicali, tra cui: ‘Accademia Filarmonica Romana’, ‘Amici della Musica’ di Firenze, ‘Agimus’, ‘Estate Musicale’ di Alghero, ‘Società Umanitaria’ Milano.

Si è perfezionata con i Maestri: Sergio Fiorentino, Alexander Lonquich, Konstantin Bogino.

Si è dedicata con particolare attenzione alla Musica da Camera collaborando, tra gli altri, con i Maestri: Mario Ancillotti, Andrea Oliva, Giampaolo Pretto, Rien de Reede, Paolo Taballione.

Attiva anche come camerista, è stata ospite della Giovane Orchestra d’Abruzzo a Dakar ed ha effettuato tournée in Europa suonando in duo col figlio flautista Tommaso Pratola a Colonia, Lussemburgo, Vilnius, Budapest, Varsavia, Bucarest.

È stata docente presso il Conservatorio ‘L. Perosi’ di Campobasso, ‘A. Casella’ dell’Aquila e ‘Luisa D’Annunzio’ di Pescara.