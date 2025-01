Il 2025 secondo il New Year’s Forum al Museo MAXXI

Appuntamento a Roma il 17 e 18 gennaio

Al Museo Maxxi di Roma il 17 e 18 gennaio si terrà il New Year’s Forum: esperti in vari ambiti si confrontano, con strumenti scientifici e analitici, e attenzione al fact-checking, sulle previsioni economiche, politiche e sociali che riguardano il 2025.

Promosso dalla società civile e organizzato in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e supportato dall’Ambasciata di Francia, il Comune di Roma e l’Assessorato per le attività produttive e delle pari opportunità, l’Università La Sapienza, il Politecnico di Milano, ENEA, Microsoft e Nestlé, l’appuntamento ha per main partner SWG e FB & Associati, che hanno curato – con il forum – una ricerca qualitativa previsionale insieme a oltre cento professionisti.

Tra le presenze previste al Forum: le Vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna, il già Presidente del Consiglio e Commissario europeo Paolo Gentiloni, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, e il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi.

L’iniziativa prevede anche un’ampia partecipazione di rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle aziende, dell’accademia e del terzo settore.

A moderare le varie sessioni le giornaliste Francesca Giuliani Hoffman – CNN, Flavia Fratello – La 7, Nathania Zevi – Rai, Alessandra Migliaccio – Bloomberg.

La due giorni di Forum è su invito.

Sarà disponibile un link per il live streaming sul sito del Forum e sul sito del media partner Ansa.

