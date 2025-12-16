Il 20 dicembre 2025 alla Reggia di Caserta è il giorno delle Regine

Apre al pubblico fino alle ore 23:00 la mostra internazionale ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’. In serata al Vestibolo superiore c’è il Gran Ballo a Corte

Sabato 20 dicembre la Reggia di Caserta sarà aperta fino a tarda sera per la mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’ e lo spettacolo del Gran Ballo a Corte.

L’esposizione internazionale di oltre 200 opere provenienti da tutta Europa accoglierà il pubblico dalle 9:30 alle 23:00 per accompagnarlo alla scoperta delle donne che furono assi portanti di alleanze e continuità dinastiche.

Nella sale della Gran Galleria, il percorso tematico della mostra, metterà in luce la complessità del ruolo delle Regine, evidenziando il delicato equilibrio tra doveri pubblici e vita privata: da Elisabetta Farnese a Maria Amalia di Sassonia; da Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, attraverso il decennio napoleonico di Giulia Clary e Carolina Murat, alla Restaurazione borbonica con Maria Isabella; da Maria Cristina di Savoia a Maria Teresa d’Asburgo-Teschen, fino a Maria Sofia di Baviera e alle sovrane dei Savoia – Margherita, Elena di Montenegro e Maria José del Belgio.

La mostra ‘Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’, dal 20 dicembre al 20 aprile, ha il prestigioso apporto, tra gli altri, di Château de Versailles, Francia, Palacio Real di Madrid, Spagna, Galería de las Colecciones Reales, Spagna, Schloss Schönbrunn, Austria, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Germania, Palazzo Reale di Napoli, Archivio di Stato di Napoli, Archivio di Stato di Caserta, Museo di Capodimonte, Reggia di Venaria, Musei Reali di Torino e di prestatori privati.

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania tramite l’Accordo per la Coesione. Sponsor dell’evento ‘La Reggia Designer Outlet’, con il supporto di Consorzio UnicoCampania.

Il 20 dicembre l’ultimo ingresso in mostra, con accesso dalla Cappella Palatina, sarà alle 22:15.

La serata di sabato 20 dicembre sarà animata anche dalle note della musica classica e dallo spettacolo del Gran Ballo a Corte.

Alle ore 20:00 con replica alle ore 21:00, al Vestibolo superiore danzatori in abiti d’epoca dell’Associazione Culturale APS Società di Danza Napoli e Caserta diretta dal Maestro Lucio Martino, ridaranno vita alla tradizione dei festeggiamenti ottocenteschi. Cavalieri e dame faranno il loro ingresso con la marcia Athalia di Mendelssohn.

Seguiranno, tra gli altri, il valzer di Edward Strauss, il valzer spagnolo, la contraddanza Cinderella di Beethoven e la quadriglia Carmen di Georges Bizet. In pieno spirito natalizio non potrà mancare il valzer dei fiori dallo Schiacciamoci di Tchaikovsky. Per concludere il Galop dal Guglielmo Tell.

I biglietti di ingresso sono disponibili online e in biglietteria.

Dalle ore 17:00 il costo del titolo di accesso alla Reggia di Caserta è di 5 euro.

La partecipazione a tutte le iniziative rientra nel biglietto/abbonamento al Museo.

Questi gli orari:

Parco reale dalle ore 8:30 alle ore 15:30 con ultimo ingresso alle ore 14:30;

Giardino Inglese dalle ore 8:30 alle ore 14:30 con ultimo ingresso alle ore 13:30;

Appartamenti reali dalle ore 8:30 alle ore 19:15, con ultimo ingresso alle ore 18:15;

Teatro di Corte dalle ore 8:30 alle ore 13:00, con ultimo accesso alle ore 12:45;

Gran Galleria – Mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’ dalle ore 9:30 alle ore 23:00 con ultimo ingresso alle ore 22:15.