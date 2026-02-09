Il 14 febbraio 2026 alla Reggia di Caserta c’è la Camelia delle Regine

La mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’ accoglie gli innamorati a San Valentino con una giornata dedicata alla pianta simbolo del Parco reale

Innamorati della Reggia. Sabato 14 febbraio, l’Istituto del Ministero della Cultura festeggia l’amore alla mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’.

Alle 11:00 lo staff del Museo attende i visitatori lungo il percorso dell’esposizione nella Gran Galleria del Palazzo reale per approfondire la storia di uno dei simboli del Parco reale: la Camelia.

Proprio in questi giorni, la pianta originaria dell’Asia, è nel periodo di piena fioritura. Tra la Camelia e le regine c’è un antico legame: Maria Carolina d’Asburgo Lorena ebbe un ruolo importante nell’introduzione di questa esotica specie botanica nel Giardino Inglese di Caserta.

La camelia madre, tra le prime giunte in Europa dall’Oriente, è oggi il simbolo del patrimonio naturale della Reggia vanvitelliana.

Per l’occasione, i visitatori del Museo potranno anche comprare negli spazi della mostra una pianta in vaso. Dalle 10:00 alle 16:00 all’ingresso della Gran Galleria, sarà infatti possibile acquistare la Camelia delle Regine. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le Serre di Graefer.

La mostra ‘Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa’, a cura di Tiziana Maffei e Valeria Di Fratta, è organizzata dal Museo della Reggia di Caserta con Opera Laboratori, con il patrocinio del Network of European Royal Residences.

È aperta al pubblico dalle ore 9:30 – 18:30, ultimo ingresso ore 17:30. Martedì e giornate di gratuità chiusa.

L’esposizione è parte integrante del percorso museale degli Appartamenti Reali, visitabile con abbonamento/biglietto, l’ultimo biglietto utilizzabile anche per la mostra è acquistabile nella fascia oraria 17:00/17:15. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania tramite l’Accordo per la Coesione.

Main Partner Territoriale – La Reggia Designer Outlet, supporto di Consorzio UnicoCampania.