Il 10 agosto 2025 c’è ‘Alba alla Reggia di Caserta’

Un dolce risveglio con musica e yoga nel Bosco vecchio e nel Giardino Inglese

Il 10 agosto è ‘Alba alla Reggia’. Dalle 4:45 del mattino il Parco reale schiuderà i suoi cancelli per offrire un’esperienza indimenticabile: yoga, musica e colazione all’aurora.

La Reggia di Caserta, Museo del Ministero della Cultura, anche quest’anno propone ai visitatori un’alba speciale. Anzi due.

Il 10 e il 31 agosto, infatti, il Parco reale e il Giardino Inglese apriranno alle prime luci del mattino per promuovere un’iniziativa dedicata al benessere, alla serenità e alla lentezza.

Questo il programma del 10 agosto:

dalle 6:00, ai suoni della natura si aggiungeranno le dolci melodie dei musicisti dell’Associazione Jervolino. Le note di Grieg, Bizet, Mascagni e Mozart, eseguite dal Flute Ensemble composto da Francesco Attore, Alessandro Ricciardi, Samantha Gargiulo e Paola Precone, saluteranno l’alba alla Castelluccia nel Bosco vecchio.

Il primo brano che eseguiranno, tratto dalla Suite del Peer Gynt di Edward Grieg, si intitola ‘Il Mattino’, composizione evocativa dedicata a questo momento della giornata.

Dalle 6:00 alle 8:00, la quiete del Museo verde, le fragranze e i profumi delle piante e dei fiori, i suoni della natura che si risveglia saranno l’abbraccio perfetto per due incontri di yoga.

L’associazione Rosa del Nilo, in collaborazione con insegnanti di Kundalini Yoga secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan, certificati dal KRI, Kundalini Research Institute, da IKYTA, International Kundalini Yoga Teachers Association, e da IKYTA Italia, accoglierà la nascita del nuovo giorno con pratiche di yoga Kundalini e il bagno di gong e suoni ancestrali.

L’appuntamento per le lezioni di yoga è alle stanze del verde del Parco reale nel Bosco Vecchio; il bagno di gong e suoni ancestrali si terrà nel Giardino Inglese.

Le attività sono a numero chiuso previa prenotazione inviando una mail a re-ce.valorizzazione@cultura.gov.it entro le ore 12:00 di venerdì 8 agosto.

I praticanti dovranno indossare abbigliamento comodo, portare dell’acqua, un tappetino, un piccolo supporto per il capo e un telo per coprirsi.

La partecipazione alle iniziative musicali e di yoga è inclusa e riservata ai possessori di titolo di accesso o abbonamento al Museo.

Spazio anche alla dolcezza con la colazione del Museo, dalle 5:30 alla caffetteria nel Cannocchiale vanvitelliano e dalle 6:00 alla terrazza che si affaccia dall’alto sull’incantevole Parco reale. Caffè e dolce a soli 2 euro fino alle ore 9:00 per rendere il risveglio ancora più piacevole. Nel costo del biglietto al Museo non è inclusa la colazione.

Dalle 5:00 aperte Casa Romano, all’inizio della Via d’acqua, e le Serre di Graefer, nel Giardino Inglese.

Il 10 agosto gli Appartamenti reali apriranno come di consueto alle 8:30.

I visitatori possono acquistare il biglietto ‘Alba alla Reggia di Caserta’ su TicketOne oppure in sede: ‘Parco reale e Giardino Inglese’ al costo di 10 euro, +1 euro per commissioni di servizio per acquisto online, oppure ‘Appartamenti + Parco reale e Giardino Inglese’ a 18 euro, +1 euro per commissioni di servizio per acquisto online.

L’accesso agli Appartamenti reali non sarà possibile prima delle 8:30. Ridotti e gratuità come per legge. La partecipazione all’iniziativa rientra nell’abbonamento ReggiaCard 2025.

Si informa che, il 10 e il 31 agosto, dalle 4:45 alle 8:30 sarà aperto il solo ingresso di piazza Carlo di Borbone, chiuso quello di corso Giannone.

Fino alle 8:30 non sarà possibile accedere con le biciclette e non saranno attivi i servizi navetta, golf cart e noleggio bici.