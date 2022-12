‘Ikea’, video del nuovo singolo di Marta Tenaglia

Disponibile dal 13 dicembre

‘Ikea’ è la traccia che apre ‘Guarda dove vai’, il disco d’esordio dell’artista milanese Marta Tenaglia, uscito lo scorso 13 maggio 2022 per Costello’s Records e presentato ufficialmente al MI AMI Festival 2022.

L’artista presenta il brano così:

La primavera è una truffa. Si chiama ‘prima’ ma arriva spesso tardi, si chiama ‘vera’ ma è solita fare una serie di passi falsi. È una trappola, così come le aspettative ragnatela in cui incastro i pensieri. Pretendo di poterti assemblare e smontare secondo i miei schemi, con la convinzione che tu possa funzionare come da istruzioni e che da un evento si possa risalire in modo lineare alla causa. Mi aspetto che funzioni e che sia semplice, e tutto ciò che dici e che fai al di fuori dei quadretti che ho disegnato non lo sento e non lo vedo. Non c’ero. E se c’ero dormivo.

I registi raccontano così la genesi del video:

‘Ikea’ è il nostro primo videoclip in co-regia che come un mobile dell’omonima multinazionale svedese abbiamo assemblato pezzo dopo pezzo, ma senza istruzioni. Il progetto nasce più di un anno fa quando una sera come un’altra seduti sul divano ci siamo detti: ‘facciamo un videoclip’. Caso ha voluto che Alessandro avesse Marta tra i suoi contatti di Instagram, il che ci ha fatto pensare: ‘se le scriviamo forse ci risponderà’. Abbiamo scritto una creatività e un trattamento per un altro suo brano che ci piaceva molto, ‘Osmanto’, e glielo abbiamo mandato. Circa due settimane dopo ci contattò sia lei che Costello’s Records, la sua etichetta, dicendoci di aver apprezzato moltissimo il nostro gesto e la nostra idea e che avrebbero voluto lavorare con noi, ma su un altro brano che sarebbe dovuto uscire con il lancio del nuovo e primo album di Marta Tenaglia. Ed ecco che ci viene presentata ‘Ikea’. Sin da subito la canzone ci ha dato una carica fortissima, tanto che durante ogni brainstorming finivamo per ballare in salotto lasciandoci trasportare dalla musica affinché ci venisse l’illuminazione della serata. Dal primo ascolto eravamo certi e in sintonia su alcuni aspetti: il colore rosso con una nota di giallo e una fotografia cupa e contrastata con ombre nette proiettate da forme geometriche. Il ritornello del brano ‘Ikea, idea di te’, ci ha fin da subito trasmesso l’immagine di una scatola di cartone; come per gli oggetti, generalmente tendiamo a ‘inscatolare’ le persone con delle etichette facendoci un’idea superficiale di ciò che ci aspettiamo da loro. Da questo ragionamento abbiamo deciso di rinchiudere Marta in un labirinto di scatole, intrappolata nell’immagine di sé stessa da cui cerca di fuggire. Quante scatole abbiamo utilizzato? Ci siamo fermati a contarle una volta arrivati a 400, ce ne erano molte altre e il tunnel che abbiamo costruito era lungo circa 15 metri. Lavorare a ‘Ikea’ è stato un viaggio intenso, ma bellissimo, in cui oltre ad aver realizzato un video abbiamo rafforzato il nostro rapporto di amicizia e lavoro. Anche Marta, Simone e Veronica hanno fatto parte della nostra giostra, ricevendo nell’ultimo periodo non poche foto di noi due in giro a recuperare scatole per strada e non solo, e sono stati pazzeschi, pazienti e umani; sin da subito si sono fidati e sono stati aperti a qualsiasi nostra proposta creativa e questo ci ha permesso di lavorare lucidamente per affinare al minimo dettaglio ogni aspetto del video.

Crediti video

Written & Directed by Xin Alessandro Zheng e Nicolò Quartarulli

1st AD: Luca Mazzuconi

Art Direction: Veronica Moglia aka Facciocosepunto

Production Company: The Blink Fish

Executive Producers: Nicolò Quartarulli, Xin Alessandro Zheng, Francesco Rosiglioni

DOP: Francesco Rosiglioni

Gaffer: Marco Colombo

Best Boy: Tommaso Bolongaro

1st AC: Antar Corrado

2nd AC: Riccardo Vormstein

Steadycam: Jeffrey Alex Attoh

Photo & BTS: Joaquin Lòpez

Set Design: Vasco Nardiotti

Set Design ass: Bianca Belluzzi, Cheng Alessio Zhou, Tommaso Corà, Simone Cordara, Enrico Gaggiolo

Assistant Production: Lorenzo Lecchi

Runner: Lorenzo Beccaria

Editor: Jan Devetak

VFX: Andrea Sacco, Nikol Monciino

Coloris: Giulio Rosso Chioso

Graphics: Nicolò Quartarulli

Brand collab: Erica Bassi, Margherita Chinchio, Aaalphacentauri

Location: Lavanderia La Luna srl

Equipment: Videodesign srl

Make Up Artist: Francesca Olmi

Styling e Costumi: Laura Tonelli

Catering: Xin Long, La Coppa d’oro

Una produzione Costello’s Records, TheBlinkFish, DNA Concerti

Biografia Marta Tenaglia

Il cammino di Marta è iniziato nell’autunno del 2020 con la pubblicazione di ‘Bonsai’, ed è poi proseguito con altri quattro singoli: ‘Ventilatore’, ‘Alda Merini centravanti’, ‘Osmanto’ e ‘Chi Può’. Un percorso già ricco di riconoscimenti che l’ha portata ad essere inserita in numerose playlist, tra cui la prestigiosa New Music Friday Italia di Spotify, e a essere l’unica artista italiana selezionata da YouTube Music nella playlist Women on the rise in occasione dell’International Women Day.

Con il suo terzo singolo, ‘Alda Merini Centravanti’, traccia inserita tra le canzoni più belle del 2021 da Lifegate Radio, è stata ‘Artista del mese’ di MTV New Generation, e il videoclip del brano è entrato in rotazione su MTV Music, canali 132 e 704 di Sky.

In tanti si sono accorti del suo talento: Alessio Bertallot ha ospitato le sue canzoni più volte all’interno del programma Casa Bertallot, in onda anche su Lifegat), mentre l’illustratore e musicista Alessandro Baronciani, la scorsa estate, l’ha invitata a performare all’interno del suo spettacolo ‘Quando tutto diventò blu’.

Con il quarto singolo, ‘Osmanto’, Marta ha proseguito l’ottimo cammino intrapreso ed è entrata nel mirino di EQUAL Italia di Spotify che ha iniziato a supportarne il percorso. Dal brano è stato tratto anche un emozionante video live registrato presso il nuovo laboratorio radiofonico di Alessio Bertallot per il progetto MI SIDE al Mercato Centrale di Milano.

Con queste prime quattro uscite l’artista si è fatta conoscere e apprezzare. Il suo stile si è fatto sempre più preciso e raffinato; la fusione tra la sua voce – sussurrata e profondissima – e la sua musica – modellata da mille schegge elettroniche sparate in traiettorie lontanissime capaci di ricompattarsi in un unico sound solido e riconoscibile – è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica.

Con ‘Chi può’, il quinto singolo, Marta è andata oltre, e ha aperto la sua intimità alla complessità di ciò che la circonda, affrontando con intelligenza e determinazione le questioni di genere.

La canzone ha sancito definitivamente il talento dell’artista: ha goduto di numerosi e importanti posizionamenti digitali tra cui le playlist New Music Friday Italia e Fresh Finds Italia di Spotify, la copertina di Nuovo R&B di Radial sia su Spotify che su Apple Music, Novità del momento e I Am Woman di Amazon Music e Canzoni nuove consigliate, La miscela, Nuovi singoli Italiani e Nuovi singoli di TIDAL e il suo video ufficiale è stato presentato in premiere su Vogue.

A maggio 2022 è uscito il suo disco d’esordio ‘Guarda dove vai’, presentato in esclusiva al MI AMI Festival di Milano.

Marta Tenaglia è una cantautrice milanese. Nelle sue canzoni beat vocali morbidi e testi veri, lucidi come specchi. Prima di uscire la sua voce fa il giro largo, perde tempo e scende finché può, per risalire e toccarti con delicatezza, ma senza chiedere il permesso.