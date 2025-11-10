IIS ‘Ferrari’ di Battipaglia (SA) celebra Giornata Mondiale Gentilezza

Un incontro con istituzioni e associazioni per promuovere il valore della gentilezza nella scuola e nella comunità

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Enzo Ferrari’ di Battipaglia (SA) ospiterà l’evento dal titolo ‘La Gentilezza tra i banchi‘, un’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura del rispetto, della solidarietà e dell’empatia tra i giovani.

L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune di Battipaglia e in collaborazione con Rotary Club Battipaglia, Lions Club Eboli Battipaglia Host, Inner Wheel Battipaglia, FIDAPA – BPW Italy sezione di Battipaglia e Banca Campania Centro, si terrà giovedì 13 novembre alle ore 9:30 presso la sede dell’istituto in via Rosa Jemma.

La manifestazione si aprirà con i saluti del Dirigente scolastico Luca Mattiocco, della sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, del presidente del Rotary Club Battipaglia Luigi Bisaccia, del Presidente del Lions Club Eboli Battipaglia Host Vincenzo Vano, della Presidente dell’Inner Wheel Battipaglia Bettina Lombardi e della Presidente della FIDAPA – BPW Battipaglia Meladina Bernardo.

Seguiranno gli interventi di Eraldo Colombo, rappresentante dell’Accademia Nazionale per la Gentilezza, che parteciperà in collegamento video da remoto, e di Sua Eccellenza Alfonso Raimo, vescovo ausiliare, che offrirà una riflessione sul valore etico e sociale della gentilezza come strumento di crescita personale e collettiva.

L’incontro rappresenta un importante momento di condivisione e di dialogo tra scuola, istituzioni e associazioni del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadinanza sull’importanza dei gesti gentili nella costruzione di una comunità più solidale e accogliente.

A conclusione della mattinata, sarà inaugurata una panchina viola, installata nell’area esterna dell’istituto, come simbolo concreto di gentilezza e rispetto reciproco, segno tangibile dell’impegno della scuola nel promuovere valori positivi e inclusivi.