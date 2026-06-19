IILA: incontro con il Ministro dell’Ambiente Giuliano Pichetto Fratin

Il titolare del Dicastero ha evidenziato le opportunità di collaborazione tra Italia e America Latina

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consiglio dei Delegati dell’IILA ha incontrato il 18 giugno, presso la sede dell’Organizzazione, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un momento di dialogo dedicato alle prospettive di collaborazione tra l’Italia e l’America Latina sui temi della sostenibilità ambientale e dello sviluppo sostenibile.

Il Ministro è stato accolto dalle parole di saluto del Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Silli, e della Presidente dell’IILA e Ambasciatrice della Colombia in Italia, S.E. Ligia Margarita Quessep Bitar, che hanno illustrato la missione dell’Organizzazione e le principali attività che essa promuove da sessant’anni a favore della cooperazione tra l’Italia e i venti Paesi latinoamericani membri.

In particolare, il Segretario Generale Silli ha fatto riferimento ai programmi di cooperazione nei settori dell’ambiente, della transizione ecologica, dell’economia circolare, della tutela della biodiversità, dello sviluppo rurale, dell’innovazione, della formazione e del rafforzamento istituzionale.

È stato inoltre evidenziato il ruolo dell’IILA quale piattaforma privilegiata di dialogo politico e tecnico tra l’Italia e l’America Latina.

Il Ministro Pichetto Fratin ha avuto modo di confrontarsi con gli Ambasciatori dei Paesi membri riuniti nel Consiglio dei Delegati sulle sfide ambientali comuni e sulle opportunità di rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale per affrontare temi strategici quali il cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la transizione energetica.

Il Ministro ha sottolineato il ruolo di leadership dell’Italia nell’economia circolare, evidenziando gli importanti risultati raggiunti nel riciclo dei materiali, inclusa la plastica.

Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla crescente emergenza dei rifiuti tessili, sottolineando la necessità di rafforzare le normative e i sistemi di riciclo in un settore che, a livello globale, produce ogni anno circa 100 miliardi di capi di abbigliamento.

Nel suo intervento è stato anche ribadito che la tutela dell’ambiente rappresenta una sfida globale che nessun Paese può affrontare da solo, ma che richiede un impegno collettivo volto a promuovere consapevolezza e azioni concrete.

In questo contesto, ha evidenziato le opportunità di collaborazione tra Italia e America Latina, auspicando lo sviluppo di un ampio partenariato fondato sulla condivisione di competenze, innovazione e buone pratiche.

Nel ringraziare il Ministro per la visita e l’attenzione dimostrata verso le attività dell’Organizzazione, i Delegati dell’IILA hanno ribadito l’importanza di consolidare le sinergie tra le istituzioni italiane e i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi, valorizzando il patrimonio di risorse, competenze ed esperienze condivise.