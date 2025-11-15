III Municipalità Napoli: accertate 59 infrazioni rifiuti in 1 mese

I controlli della Polizia Locale proseguiranno anche nelle prossime settimane
Cinquantanove infrazioni accertate in un mese: è il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Locale sul rispetto delle regole per il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e degli esercizi commerciali nel territorio della III Municipalità Stella – San Carlo all’Arena.
Dal 12 ottobre al 13 novembre, gli agenti dell’Unità Operativa Stella hanno eseguito 130 verifiche, di cui 93 rivolte a persone fisiche e 37 ad attività commerciali.
I controlli hanno interessato in particolare piazza Cavour, via Santa Teresa degli Scalzi, piazza Sant’Eframo Vecchio, calata Capodichino, via Francesco Paolo Bozzelli e via Filippo Maria Briganti.
Le violazioni commesse da persone fisiche sono state 49, mentre 10 riguardano esercizi commerciali.
I controlli della Polizia Locale proseguiranno anche nelle prossime settimane per tutelare la salute pubblica e garantire il decoro degli spazi urbani.
Le regole per il corretto conferimento dei rifiuti sono reperibili sul sito di ASIA Napoli al seguente link: https://www.asianapoli.it/servizi/conferimento-dei-rifiuti/