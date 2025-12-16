II edizione ‘Metamorfosi. Il Festival della Bellezza e dell’Inclusione’

Appuntamento a Napoli il 17 dicembre presso il Centro giovanile di Forcella

Riceviamo e pubblichiamo.

Si terrà mercoledì 17 dicembre alle 17:30 presso il Centro giovanile di Forcella, facente parte della Rete dei Centri giovanili del Comune di Napoli, la seconda edizione di ‘Metamorfosi. Il Festival della Bellezza e dell’Inclusione’, promosso dall’associazione Annalisa Durante in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale UOC 24/73 e 31 (CMS 31 / CDR 31) dell’ASL Napoli 1 Centro, al quale parteciperanno numerosi studenti, cittadini ed enti del terzo settore.

Il Festival, ispirato all’opera ‘Metamorfosi’ di Franz Kafka, stimola i cittadini ad andare oltre l’apparenza, contrapponendo all’edonistico senso del bello quello della bellezza interiore e della relazione, offrendo a chiunque l’opportunità di mettersi in gioco e di condividere le sue potenzialità e abilità.

Ne è nato un contest di autentica inclusione, a cui i partecipanti si cimenteranno con poesie, musiche, canzoni, disegni, pitture, sculture, danze ed ogni altra forma di espressione artistica.

Hanno aderito all’appello della Biblioteca Annalisa Durante e dell’ASL: l’IC Confalonieri – Ristori e l’IC Campo del Moricino – Borsellino, rispettivamente guidati dai dirigenti Tiziana D’Isanto e Giuliana Zoppoli, il Museodivino dell’APS Progetto Sophia Le Donne verso la Bellezza, il consorzio Gesco, la cooperativa sociale ERA e le associazioni La Scintilla, VolArte, Le Muse per l’oro, Voce di Vento, Cittadinanza Attiva, Amici di Peterpan e Fa.Re. Comunità.

Saliranno, inoltre, sul palco: la cantante Angelica Borrelli con l’autrice del testo Assunta Sperino, il tenore Pasquale Francese, il musicista Davide Zito, Sergio Sansone con i ragazzi della Bandita Sbandata, i bambini del progetto HubAbile Generazione 20.20, l’adolescente Antonio Masucci, Daniela Faraco e i suoi artisti ceramisti, Silvia Corsi per il progetto ‘Cultura in gioco‘, Carminuccia Marcarelli di Cittadinanza Attiva, Gianmarco Gualzetti, Stella Barbieri, le sorelle Chiara e Federica Servetto, Anna Vitagliano e i pazienti della Salute mentale dell’ASL, guidati dalla dirigente dell’UOC 24/73 e 31 Rossana Calvano, dal neuropsichiatra Peppe Auriemma e dall’infermiere specializzato del CDR 31 Emilio Costagliola.

Ad aprire il Festival sarà l’artista Fiorenza Calogero, che terrà prima dell’esibizione una Master class con gli studenti della II A del Moricino – Borsellino e della III E e III G dell’IC Confalonieri – Ristori, nell’ambito dei laboratori musicali ‘Educare a Forcella’ promossi dall’associazione Annalisa Durante, con il coinvolgimento dei Maestri Fabio Esposito e Renato Fasano.

Per l’occasione, Fiorenza Calogero si unirà agli studenti di Forcella nell’esecuzione di ‘Tammurriata nera’.

Giuseppe Perna, Presidente dell’APS Annalisa Durante, ha dichiarato: