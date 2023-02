Igiene urbana Napoli, al via da marzo a ‘Quartiere Pulito 2023’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Al via in città la nuova iniziativa denominata ‘Quartiere Pulito 2023’, fortemente voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi

per consolidare le buone pratiche tra Amministrazione e cittadinanza e per migliorare il decoro urbano.

A partire dal mese di marzo il Comune di Napoli – mettendo in sinergia ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità – procederà ad un intervento straordinario di pulizia nelle strade quartiere per quartiere tra le ore 8:00 e le 12:00 della mattina secondo un calendario prestabilito.

Il programma viene coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla vivibilità e all’igiene urbana, Vincenzo Santagada che

spiega:

Saranno individuate a rotazione alcune vie principali e secondarie, in ogni Municipalità, nelle quali verrà pianificato, secondo un calendario, un intervento radicale di spazzamento e di lavaggio del marciapiede e della strada in assenza delle auto in sosta.

Le iniziative in generale saranno anche un’occasione per diffondere le buone pratiche legate alla raccolta differenziata, al decoro urbano e alla riduzione della produzione dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini a prendere coscienza del fatto che anche i piccoli comportamenti possono fare la differenza.