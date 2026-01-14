ICS ‘Giovanni XXIII’ di Recale (CE) brilla nel nome di Onofrio Buccini

Leonardo Iannazzo conquista il podio
Riceviamo e pubblichiamo.
C’è un filo invisibile che lega la storia della grande scultura dell’Ottocento al talento digitale dei ragazzi di oggi.
Un filo che, nei giorni scorsi, ha portato l’Istituto comprensivo ‘Giovanni XXIII’ di Recale (CE) sul podio del concorso artistico dedicato a Onofrio Buccini, nel bicentenario della sua nascita.
A tenere alto il nome dell’istituto è stato Leonardo Iannazzo, studente della III A della Scuola Secondaria di Primo grado.
Con il suo cortometraggio intitolato ‘L’arte che parla e non muore mai’, Leonardo si è aggiudicato il secondo posto nella sezione video, più un premio in denaro di 200 euro, distinguendosi tra numerosi partecipanti provenienti da tutta la regione.
Il concorso, intitolato ‘Onofrio Buccini: il fascino della sirena’, è stato promosso dal Liceo Artistico ‘Buccini’ di Marcianise (CE), in sinergia con il Comune.
L’obiettivo era ambizioso: riscoprire uno dei più autorevoli esponenti della scultura ottocentesca, l’uomo che diede vita al celebre gruppo scultoreo della Sirena Parthenope in piazza Sannazaro, a Napoli.
La dirigente scolastica di Recale, Matrona De Matteis, dichiara:
Siamo orgogliosi del risultato raggiunto da Leonardo. Il premio dimostra come la nostra scuola sappia essere un laboratorio di talenti, capace di far dialogare i ragazzi con la bellezza del passato attraverso i linguaggi tecnologici del presente.
Un ringraziamento va ai docenti che stimolano ogni giorno la curiosità dei nostri alunni, portando Recale a distinguersi in contesti di eccellenza regionale.
Prof referente per il concorso, Gabriele Tartaglione